G大阪DF黒川圭介が海外挑戦。DCユナイテッドへ完全移籍「海外でチャレンジしたいという強い思いを…」

ガンバ大阪のDF黒川圭介はD.C.ユナイテッド（アメリカ）へ完全移籍することが発表された。D.C.ユナイテッドは2028-29シーズンまでの3年契約を締 結し、2029-30シーズンのオプションも付いていると明らかにした。

28歳の黒川は2019年にガンバ大阪の特別指定選手としてデビュー。近年は絶対的なレギュラーとなり、2025シーズンはリーグ戦37試合に出場。公式戦199試合に出場した。黒川は海外挑戦が決まり、以下のようにコメントしている。

「ガンバ大阪のファン・サポーターの皆様へ。このたび、D.C.ユナイテッドに完全移籍することになりました。7年間、本当にありがとうございました。特別指定選手として初めてパナスタに立った時の光景は、今も鮮明に刻まれています」

「プロ1年目は、サッカー人生で一番しんどく、とにかくもがき苦しみました。それでも、皆さんからの温かい言葉に救われ、支えとなって、必ず見返してやるんだという反骨心を持って取り組んできました」

「ありがたいことに、多くの試合に出場させていただくようになり、紆余曲折を経ながらも、クラブと共に一歩一歩成長している実感がありました。だからこそ、昨年の天皇杯で皆さんと一緒にタイトルを取りたかったですが、それが叶わなかったことは本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。今回の移籍にあたっては、沢山考え、悩みましたが、自分自身の海外でチャレンジしたいという強い思いを、最終的にはクラブにも尊重していただきました。皆さんに活躍が届くよう、必死になって頑張ってきます。たくさんの愛情をありがとうございました」

DCユナイテッドのサッカー運営担当マネージングディレクター、ドクター・エルクト・ソグト氏は、「ケイスケはダイナミックな左サイドバックで、優れた守備意識を持ち、最終ラインでチャンスを演出し、攻撃に新たな脅威をもたらします。 彼の前線への攻め込み能力と高い運動量は、クラブが築き上げようとしているアイデンティティと完璧に合致しています。2026年シーズンに向けてチームを強化していく中で、彼は素晴らしい戦力となるでしょう」と述べた。