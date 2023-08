鎌田大地所属ラツィオの開幕戦がDAZNで独占ライブ配信決定！ラ・リーガ、リーグ・アンなども開幕

【欧州・海外サッカー ニュース】DAZNがセリエAやラ・リーガの配信スケジュールを発表した。

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は欧州各リーグ開幕を前に、ライブ配信スケジュールを発表した。

DAZNでは、日本時間8月12日(土)に開幕を迎える、ラ・リーガ、リーグ・アン、ポルトガル1部リーグ「プリメイラ・リーガ」に加え、同8月20日(日)に幕を開けるセリエAの2023-24シーズンの試合をライブ配信することを発表した。

8月13日(日)のレアル・ソシエダ(久保建英)vsジローナ、マルセイユ vs スタッド・ランス(伊東純也)、スポルティング(守田英正) vs ヴィゼラなどがDAZNで視聴可能で、日本人選手の活躍は見逃せない。

以下に続く

また、最注目は今夏ラツィオに新天地を求めた鎌田大地。開幕戦は8月21日(月)のレッチェ vs ラツィオとなっており、DAZNで緊急独占ライブ配信をすることが決定している。

その他、ライブ配信以外にも「FOOTBALL FREAKS」をはじめとした関連コンテンツが引き続き視聴可能。ラ・リーガ、セリエA、プレミアリーグの各「FREAKS Voice」を週替わりで配信し、「FOOTBALL FREAKS Player’s File」と題した新たなコンテンツの配信が決定している。

■ラ・リーガ開幕戦主な配信スケジュール



・8月12日(土)



アルメリア vs ラージョ・バジェカーノ 2:30キックオフ



セビージャ vs バレンシア 4:30キックオフ



・8月13日(日)



レアル・ソシエダ vs ジローナ 0:00キックオフ



アトレティック・クルブ vs レアル・マドリード 4:30キックオフ



・8月14日(月)



ヘタフェ vs バルセロナ 4:30キックオフ



・8月15日(火)



アトレティコ・マドリード vs グラナダ 4:30キックオフ





■リーグ・アン開幕戦主な配信スケジュール



・8月12日(土)



ニース vs リール 4:00キックオフ



・8月13日(日)



ブレスト vs PSG 4:00キックオフ



マルセイユ vs スタッド・ランス 0:00キックオフ





■ポルトガルリーグ主な配信スケジュール



・8月13日(日)



スポルティング vs ヴィゼラ 4:30キックオフ





■セリエA開幕戦主な配信スケジュール



・8月20日(日)



フロジノーネ vs ナポリ 1:30キックオフ



インテル vs モンツァ 3:45キックオフ



・8月21日(月)



ローマ vs サレルニターナ 1:30キックオフ



ウディネーゼ vs ユヴェントス 3:45キックオフ



レッチェ vs ラツィオ 3:45キックオフ



・8月22日(火)



ボローニャ vs ミラン 3:45キックオフ