DAZN、J3を2032-33シーズンまで配信継続…「明治安田Jリーグ」全試合の配信が決定！

「DAZN（ダゾーン）」と「公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）」は17日、「明治安田J3リーグ」の2026/27シーズンから2032/33シーズンまでの配信契約に新たに合意したことを発表した。

DAZNでは、2023年3月にJリーグと新たな放映権契約を締結。そこでは明治安田生命J1リーグ、明治安田生命J2リーグなどと、2023～2033シーズンまでの11年契約を結んでいた。そして、今回のJ3との配信継続によって、同シーズンまで「明治安田Jリーグ」全試合を視聴可能となる。

DAZN Japan CEO 笹本裕氏は以下のようにコメントした。

「Jリーグがシーズン移行という新たな挑戦を始める2026/27シーズン以降も、引き続き「明治安田Jリーグ」の全試合を、DAZNのプラットフォームでお届けできることを大変嬉しく思います。J1、J2、そしてJ3すべての試合、さらに世界最高峰のFIFAワールドカップまでを網羅することで、私たちは日本のサッカーファンに『最高のサッカー体験』を提供いたします。今後もJリーグとの強固なパートナーシップを通じて、全国のクラブとファンの皆様を繋ぎ、日本サッカーの熱狂をさらに高めていく所存です」