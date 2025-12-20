DAZNが「アフリカ・ネーションズカップ 2025」の全52試合を無料配信！注目のチュニジアやモロッコ戦は日本語実況解説つき

「DAZN（ダゾーン）」は、12月22日（月）からモロッコで開催される「アフリカ・ネーションズカップ 2025」の全52試合を無料で独占ライブ配信することを発表した。

「アフリカ・ネーションズカップ 2025」は2年ごとに開催され、24ヵ国が参加するアフリカ大陸最高峰の大会。4ヵ国から成る6つのグループでグループステージを戦い、各グループの上位2チームと、3位のチームから4チームの計16ヵ国がノックアウトステージに駒を進め、優勝を争う。

来年のワールドカップで日本代表と同組となったチュニジアも今大会に出場。ナイジェリア、ウガンダ、タンザニアとグループCに属する。また、前回ワールドカップでベスト4のモロッコも出場し、グループAでマリ、ザンビア、コモロと対戦する。

なお、DAZNでは「アフリカ・ネーションズカップ 2025」の模様を、チュニジア戦、モロッコ戦、そして準決勝と決勝は日本語実況付きで配信する予定だ。

■「アフリカ・ネーションズカップ 2025」チュニジア、モロッコの初戦配信スケジュール

12月22日（月） 4:00

モロッコ vs コモロ

解説：中山淳 実況：瀬﨑一耀

12月24日（水） 5:00

チュニジア vs ウガンダ

解説：ミムラユウスケ 実況： 小林惇希

※試合開始はすべて日本時間。

※本配信については、内容の変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。