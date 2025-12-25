ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメントのテレビ放送・ネット配信予定

高校生による3on3形式のダンスバトル日本一決定戦『ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント』の東日本大会・西日本大会が、12月26日(金)に行われる。

本記事では、「ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント」の放送・配信予定、視聴方法を紹介する。

ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント｜概要

「ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント」は、高校生による3om3形式のダンスバトル日本一決定戦。東日本と西日本に分かれて開催される。

東日本大会には64チーム、西日本大会には60チームがエントリーし、計124チームが優勝を目指して鎬を削る。

ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント｜放送・配信

「ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント」は、「FODプレミアム」にてライブ配信される。東日本大会、西日本大会ともに12月26日13時から配信予定だ。

Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

配信情報

タイトル：ダンススタジアム2025 冬のバトルトーナメント

配信日程：12月26日（金）13:00-

配信：FODプレミアム、Amazon Prime Video FODチャンネル

