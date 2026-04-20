Goal.com
ライブ
daizen-maeda(C)Getty Images
Kyoya Saito

前田大然が現地メディアで軒並み最高評価「久々に最高のプレー」「全盛期の姿を取り戻した」

FAカップ
セルティック
セルティック 対 セント・ミレン
セント・ミレン
前田大然

【欧州・海外サッカー ニュース】セルティックの前田大然が活躍を見せている。

セルティックのFW前田大然が1ゴール・1アシストで現地メディアから高評価を受けている。

セルティックは19日、スコティッシュカップ準決勝でセント・ミレンと対戦。先発した前田は開始から55秒で猛然としたプレスによってGKのキックをカットし、先制点を挙げた。前田にとっては1月以来、今季9ゴール目とした。延長戦では前田がダメ押しアシストも記録し、セルティックは6-2と勝利している。

『デイリー・レコード』では前田に「8」と最高評価をつけ、「中央突破を狙ったプレーは見事に成功し、先制点を挙げた。彼のスピードは脅威であり、セント・ミレンに全く息つく暇を与えなかった」と称えた。

『グラスゴー・タイムズ』でも「9」と最高評価で、「久々に最高のプレーを見せた。プレッシャーがゴールを生み出し、そのスピードはセインツにとって大きな脅威となった。6点目にも関与。時折、爆発的なプレーを見せた」と記された。

『67 HAIL HAIL』でも「7」と高評価で、「先制点はまさに前田らしいゴールだった。彼はゴールキーパーに詰め寄り、その努力が実を結んだ。時折、全盛期の姿を取り戻したかのようなプレーを見せ、前線から絶えずプレッシャーをかけ続けた」と評価された。

プレミアシップ
セント・ミレン crest
セント・ミレン
MIR
リヴィングストン crest
リヴィングストン
LIV
プレミアシップ
セルティック crest
セルティック
CEL
フォルカーク crest
フォルカーク
FAL
広告