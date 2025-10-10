日本バレーボールの最高峰リーグ「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」がいよいよ開幕する。昨シーズン同様に、2025-26シーズンも全国各地で熱戦が繰り広げられる。
本記事では、大同生命SVリーグ2025-26の地上波中継・無料配信の有無、視聴方法について紹介する。
大同生命SVリーグ2025-26シーズンの開催概要と開幕戦は？
日本バレーボール界の新時代を切り拓いた「大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)」は、2025-26シーズンで2年目を迎える。昨シーズンから続く各クラブの戦力強化や新体制が注目される中、2030年までに「世界最高峰のリーグ」を目指す挑戦は、いよいよ本格化していく。
レギュラーシーズンは男女ともにホーム&アウェー方式で44試合を実施。女子は総当たり戦に加えてEXTRAゲームを含む構成、男子は順位に基づくグループ戦も加わり、より戦略性が増したシーズンとなる。さらに、ポストシーズンでは上位チームによるチャンピオンシップが行われ、ファイナルに至るまで熾烈な争いが繰り広げられる。
注目の開幕戦は女子が10月10日(金)、男子が10月24日(金)に行われ、それぞれNHK BSで全国生中継されることが決定している。大阪マーヴェラスや大阪ブルテオンといった地元クラブが登場するカードは、初日から大きな盛り上がりを見せることは間違いない。
|項目
|内容
|開催期間
|女子: 2025年10月10日(金)～2026年4月5日(日)
男子: 2025年10月24日(金)～2026年4月19日(日)
|参加クラブ
|女子: 14クラブ
男子: 10クラブ
|試合形式
|レギュラーシーズン: 各クラブ44試合(ホーム22試合)
・女子: 総当たり2回戦+EXTRAゲーム18試合
・男子: 総当たり4回戦+EXTRAゲーム8試合
チャンピオンシップ: 上位チームによるプレーオフトーナメント
・女子: 上位8チーム進出
・男子: 上位6チーム進出
・QF/SF/Finalは2戦先勝方式
|女子開幕戦
|日時: 2025年10月10日(金)19:10試合開始
対戦: 大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路
会場: おおきにアリーナ舞洲
放送: NHK BSで19:00から生中継
|男子開幕戦
|日時: 2025年10月24日(金)19:10試合開始
対戦: 大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪
会場: GLION ARENA KOBE
放送: NHK BSで19:00から生中継
大同生命SVリーグ2025-26シーズンの地上波中継・無料配信はある？
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、NHK BSによる男女の開幕戦無料生中継が決定している。女子は10月10日(金)に大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路、男子は10月24日(金)に大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が激突し、いずれも19:00から試合終了まで全国放送される予定だ。
さらに、昨シーズンはフジテレビ(地上波)やBSフジ、NHK総合で一部試合が放送された実績があるが、新シーズンの中継情報は開幕前時点で不明。公式発表は随時行われるため、最新の情報をチェックしておきたい。
ネット配信では、Amazonプライムビデオの「J SPORTSチャンネル」で14日間の無料体験や、ABEMA de JSPORTSによる無料生中継も実施される。地上波とネット配信、両方のサービスを活用することで、SVリーグをお得に視聴することが可能だ。
SVリーグ2025-26 無料放送・配信一覧
|サービス
|対象試合/内容
|放送・配信日時
|料金
|備考
|NHK BS
|女子開幕戦
大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路
男子開幕戦
大阪ブルテオン vs サントリーサンバーズ大阪
|女子: 2025年10月10日(金) 19:00～
男子: 2025年10月24日(金) 19:00～
|無料
|全国生中継、試合終了まで放送
|フジテレビ/BSフジ/NHK総合
|昨シーズン一部試合を放送
|未定
|無料
|今シーズンも放送の可能性あり、公式発表待ち
|ABEMA de JSPORTS
|毎節、男女各2試合(計88試合)を無料生中継。月に1回は限定解説付き配信を実施。全試合のハイライト映像も無料で視聴可能。
|各節開催日(試合開始時刻に準ずる)
|無料(一部有料コンテンツあり)
|「SVリーグ Free Live Game!」対象試合を中心にライブ配信
|Amazonプライムビデオ
(J SPORTSチャンネル)
|男女全試合
|2025年10月～シーズン全期間
|14日間無料体験
|Amazonプライム会員30日間無料体験と併用可能
大同生命SVリーグ2025-26の視聴方法一覧
2025-26シーズンの大同生命SVリーグ(SV.LEAGUE)は、テレビとインターネットの両方で放送・配信が予定されている。会場に足を運べないファンも、各プラットフォームを通じて男女全試合をリアルタイムで楽しむことが可能だ。
インターネットでは『J SPORTSオンデマンド』をはじめ、『U-NEXT』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de J SPORTS』など複数の配信サービスで全試合がライブ配信される。
SVリーグの中継・配信局一覧
2025-26シーズンの大同生命SVリーグは、テレビとネットの両方で観戦可能だ。会場に足を運べないファンでも、自宅やスマートフォンから開幕戦をはじめとする全試合をリアルタイムで視聴できる。
放送はJ SPORTS系列のチャンネルを中心に展開され、インターネットではJ SPORTSオンデマンド、U-NEXT、Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)、そしてABEMA de JSPORTSなど複数のサービスでライブ・見逃し配信が行われる。それぞれの特徴をまとめた一覧が以下の通り。
|サービス名
|主な配信・放送内容
|料金(税込)
|視聴方法
|J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)
|SVリーグ全試合をライブ・見逃し配信
|月額2,580円(U25割:1,290円)
|パソコン・スマホ・タブレットで視聴可
|U-NEXT
|「J SPORTS バレーボールパック」で全試合配信。第1節も視聴対象
|U-NEXT月額2,189円+パック2,580円
|U-NEXTアプリまたはブラウザから
|Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
|男女全試合をライブ配信。第1節からファイナルまで網羅
|月額2,840円(初回14日間無料)
|Amazonプライム会員登録後にJ SPORTSチャンネルを追加
|ABEMA de JSPORTS
|毎節、男女各2試合(計88試合)を無料生中継。月に1回は「ABEMA」限定のオリジナル解説付き配信を実施。全試合のハイライト映像も無料で配信され、独自解説コンテンツも視聴可能。
|無料(一部有料コンテンツあり)
|ABEMAアプリまたはブラウザから視聴可能
|J SPORTS(テレビ放送・CS)
|CS放送で主要試合を中心に生中継
|スカパー!契約プランにより異なる
|スカパー!・J:COMなどのCS放送で視聴可能
大同生命SVリーグ2025-26のおすすめ視聴方法
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で600円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。
※本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。