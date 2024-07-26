日本代表MF鎌田大地が加入したクリスタル・パレス。
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本記事では、クリスタル・パレスの2024-2025シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。
クリスタル・パレス｜試合日程・テレビ放送予定
|試合日
|大会
|対戦カード
|放送予定
|7/27(土)20:30
|フレンドリーマッチ
|クローリー・タウンvsクリスタル・パレス
|8/1(木)9:00
|フレンドリーマッチ
|クリスタル・パレスvsウルブス
|DAZN
|8/4(日)8:00
|フレンドリーマッチ
|クリスタル・パレスvsウェストハム
|DAZN
|8/11(日)23:00
|フレンドリーマッチ
|クリスタル・パレスvsナント
|DAZN
|8/18(日)22:00
|プレミアリーグ第1節
|ブレントフォードvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|8/24(土)23:00
|プレミアリーグ第2節
|クリスタル・パレスvsウェストハム
|U-NEXT
|9/1(日)21:30
|プレミアリーグ第3節
|チェルシーvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|9/14(土)23:00
|プレミアリーグ第4節
|クリスタル・パレスvsレスター
|U-NEXT
|9/22(日)1:30
|プレミアリーグ第5節
|クリスタル・パレスvsマンチェスター・U
|U-NEXT
|9/28(土)23:00
|プレミアリーグ第6節
|エヴァートンvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|10/5(土)未定
|プレミアリーグ第7節
|クリスタル・パレスvsリヴァプール
|U-NEXT
|10/19(土)未定
|プレミアリーグ第8節
|ノッティンガム・フォレストvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|10/26(土)未定
|プレミアリーグ第9節
|クリスタル・パレスvsトッテナム
|U-NEXT
|11/3(日)未定
|プレミアリーグ第10節
|ウルヴスvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|11/10(日)未定
|プレミアリーグ第11節
|クリスタル・パレスvsフラム
|U-NEXT
|11/24(日)未定
|プレミアリーグ第12節
|アストン・ヴィラvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|12/1(日)未定
|プレミアリーグ第13節
|クリスタル・パレスvsニューカッスル
|U-NEXT
|12/4(水)未定
|プレミアリーグ第14節
|イプスウィッチvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|12/8(日)未定
|プレミアリーグ第15節
|クリスタル・パレスvsマンチェスター・C
|U-NEXT
|12/15(日)未定
|プレミアリーグ第16節
|ブライトンvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|12/22(日)未定
|プレミアリーグ第17節
|クリスタル・パレスvsアーセナル
|U-NEXT
|12/27(金)未定
|プレミアリーグ第18節
|ボーンマスvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|12/30(月)未定
|プレミアリーグ第19節
|クリスタル・パレスvsサウサンプトン
|U-NEXT
|1/5(日)未定
|プレミアリーグ第20節
|クリスタル・パレスvsチェルシー
|U-NEXT
|1/15(水)未定
|プレミアリーグ第21節
|レスターvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|1/19(日)未定
|プレミアリーグ第22節
|ウェストハムvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|1/26(日)未定
|プレミアリーグ第23節
|クリスタル・パレスvsブレントフォード
|U-NEXT
|2/2(日)未定
|プレミアリーグ第24節
|マンチェスター・Uvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|2/16(日)未定
|プレミアリーグ第25節
|クリスタル・パレスvsエヴァートン
|U-NEXT
|2/23(日)未定
|プレミアリーグ第26節
|フラムvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|2/26(水)未定
|プレミアリーグ第27節
|クリスタル・パレスvsアストン・ヴィラ
|U-NEXT
|3/9(日)未定
|プレミアリーグ第28節
|クリスタル・パレスvsイプスウィッチ
|U-NEXT
|3/16(日)未定
|プレミアリーグ第29節
|ニューカッスルvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|4/3(木)未定
|プレミアリーグ第30節
|サウサンプトンvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|4/5(土)未定
|プレミアリーグ第31節
|クリスタル・パレスvsブライトン
|U-NEXT
|4/12(土)未定
|プレミアリーグ第32節
|マンチェスター・Cvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|4/19(土)未定
|プレミアリーグ第33節
|クリスタル・パレスvsボーンマス
|U-NEXT
|4/26(土)未定
|プレミアリーグ第34節
|アーセナルvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|5/3(土)未定
|プレミアリーグ第35節
|クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレスト
|U-NEXT
|5/10(土)未定
|プレミアリーグ第36節
|トッテナムvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
|5/18(日)未定
|プレミアリーグ第37節
|クリスタル・パレスvsウルヴス
|U-NEXT
|5/26(月)未定
|プレミアリーグ第38節
|リヴァプールvsクリスタル・パレス
|U-NEXT
※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
以下に続く
プレミアリーグ2024-25｜視聴方法(C)U-NEXT
2024-25シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』がシーズン全試合を独占配信する。
プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要で、同パックは2024年8月9日(金)14時に販売がスタートする予定。
月額料金は2,600円(税込)でU-NEXT見放題プランへの登録ナシでも視聴可能となっている。
ただし、U-NEXTの見放題プラン登録者に毎月付与される1,200ポイントを利用すれば、1,400円でサッカーパックを利用することができる。