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Crystal Palace 05192024(C)Getty Images
プレミアリーグはU-NEXTが全試合独占ライブ配信
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クリスタル・パレス 2024-2025 試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定｜プレミアリーグ

クリスタル・パレスプレミアリーグ鎌田大地

【クリスタル・パレス 試合日程・テレビ放送予定】鎌田大地加入！クリスタル・パレスのスケジュールを紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

U-NEXTがプレミアリーグ2024-25を全試合独占配信！

視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

サッカーパックは8月9日(金)14時販売開始予定

U-NEXTサッカーパック

月額2,600円(税込)

8/9(金)14時販売開始

日本代表MF鎌田大地が加入したクリスタル・パレス。

▶プレミアリーグはU-NEXTで全試合独占ライブ配信！サッカーパックは8/9(月)販売開始

本記事では、クリスタル・パレスの2024-2025シーズン試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレス｜試合日程・テレビ放送予定

試合日大会対戦カード放送予定
7/27(土)20:30フレンドリーマッチクローリー・タウンvsクリスタル・パレス
8/1(木)9:00フレンドリーマッチクリスタル・パレスvsウルブスDAZN
8/4(日)8:00フレンドリーマッチクリスタル・パレスvsウェストハムDAZN
8/11(日)23:00フレンドリーマッチクリスタル・パレスvsナントDAZN
8/18(日)22:00プレミアリーグ第1節ブレントフォードvsクリスタル・パレスU-NEXT
8/24(土)23:00プレミアリーグ第2節クリスタル・パレスvsウェストハムU-NEXT
9/1(日)21:30プレミアリーグ第3節チェルシーvsクリスタル・パレスU-NEXT
9/14(土)23:00プレミアリーグ第4節クリスタル・パレスvsレスターU-NEXT
9/22(日)1:30プレミアリーグ第5節クリスタル・パレスvsマンチェスター・UU-NEXT
9/28(土)23:00プレミアリーグ第6節エヴァートンvsクリスタル・パレスU-NEXT
10/5(土)未定プレミアリーグ第7節クリスタル・パレスvsリヴァプールU-NEXT
10/19(土)未定プレミアリーグ第8節ノッティンガム・フォレストvsクリスタル・パレスU-NEXT
10/26(土)未定プレミアリーグ第9節クリスタル・パレスvsトッテナムU-NEXT
11/3(日)未定プレミアリーグ第10節ウルヴスvsクリスタル・パレスU-NEXT
11/10(日)未定プレミアリーグ第11節クリスタル・パレスvsフラムU-NEXT
11/24(日)未定プレミアリーグ第12節アストン・ヴィラvsクリスタル・パレスU-NEXT
12/1(日)未定プレミアリーグ第13節クリスタル・パレスvsニューカッスルU-NEXT
12/4(水)未定プレミアリーグ第14節イプスウィッチvsクリスタル・パレスU-NEXT
12/8(日)未定プレミアリーグ第15節クリスタル・パレスvsマンチェスター・CU-NEXT
12/15(日)未定プレミアリーグ第16節ブライトンvsクリスタル・パレスU-NEXT
12/22(日)未定プレミアリーグ第17節クリスタル・パレスvsアーセナルU-NEXT
12/27(金)未定プレミアリーグ第18節ボーンマスvsクリスタル・パレスU-NEXT
12/30(月)未定プレミアリーグ第19節クリスタル・パレスvsサウサンプトンU-NEXT
1/5(日)未定プレミアリーグ第20節クリスタル・パレスvsチェルシーU-NEXT
1/15(水)未定プレミアリーグ第21節レスターvsクリスタル・パレスU-NEXT
1/19(日)未定プレミアリーグ第22節ウェストハムvsクリスタル・パレスU-NEXT
1/26(日)未定プレミアリーグ第23節クリスタル・パレスvsブレントフォードU-NEXT
2/2(日)未定プレミアリーグ第24節マンチェスター・Uvsクリスタル・パレスU-NEXT
2/16(日)未定プレミアリーグ第25節クリスタル・パレスvsエヴァートンU-NEXT
2/23(日)未定プレミアリーグ第26節フラムvsクリスタル・パレスU-NEXT
2/26(水)未定プレミアリーグ第27節クリスタル・パレスvsアストン・ヴィラU-NEXT
3/9(日)未定プレミアリーグ第28節クリスタル・パレスvsイプスウィッチU-NEXT
3/16(日)未定プレミアリーグ第29節ニューカッスルvsクリスタル・パレスU-NEXT
4/3(木)未定プレミアリーグ第30節サウサンプトンvsクリスタル・パレスU-NEXT
4/5(土)未定プレミアリーグ第31節クリスタル・パレスvsブライトンU-NEXT
4/12(土)未定プレミアリーグ第32節マンチェスター・Cvsクリスタル・パレスU-NEXT
4/19(土)未定プレミアリーグ第33節クリスタル・パレスvsボーンマスU-NEXT
4/26(土)未定プレミアリーグ第34節アーセナルvsクリスタル・パレスU-NEXT
5/3(土)未定プレミアリーグ第35節クリスタル・パレスvsノッティンガム・フォレストU-NEXT
5/10(土)未定プレミアリーグ第36節トッテナムvsクリスタル・パレスU-NEXT
5/18(日)未定プレミアリーグ第37節クリスタル・パレスvsウルヴスU-NEXT
5/26(月)未定プレミアリーグ第38節リヴァプールvsクリスタル・パレスU-NEXT

※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

以下に続く

プレミアリーグ2024-25｜視聴方法

u-next&premier(C)U-NEXT

2024-25シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』がシーズン全試合を独占配信する。

プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要で、同パックは2024年8月9日(金)14時に販売がスタートする予定。

月額料金は2,600円(税込)でU-NEXT見放題プランへの登録ナシでも視聴可能となっている。

ただし、U-NEXTの見放題プラン登録者に毎月付与される1,200ポイントを利用すれば、1,400円でサッカーパックを利用することができる。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2024-25を視聴！8月9日販売開始

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