プレミアリーグ
team-logoクリスタル・パレス
Selhurst Park
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Yuta Tokuma

【11月30日】鎌田大地出場予定！クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第13節

【鎌田大地出場予定】2025-26プレミアリーグ第13節、クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第13節が日本時間11月30日(日)に開催。鎌田大地の所属するクリスタル・パレスと、マンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2025年11月30日(日)にクリスタル・パレスのホーム、セルハースト・パークで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第13節
  • 日時：2025年11月30日(日) 21:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：セルハースト・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

クリスタル・パレス vs マンチェスター・ユナイテッド スタメン

クリスタル・パレスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestMUN
1
ディーン・ヘンダーソン
6
C
マーク・グエイ
26
クリス・リチャーズ
5
マクサンス・ラクロワ
3
タイリック・ミッチェル
20
アダム・ウォートン
7
イスマイラ・サール
2
ダニエル・ムニョス
18
鎌田大地
10
ジェレミ・ピノ
14
ジャン＝フィリップ・マテタ
31
センヌ・ラメンス
23
ルーク・ショー
15
レニー・ヨロ
4
マタイス・デ・リフト
8
C
ブルーノ・フェルナンデス
7
メイソン・マウント
2
ディオゴ・ダロト
19
ブライアン・エンベウモ
16
アマド・ディアロ
18
カゼミーロ
11
ジョシュア・ザークツィー

3-4-2-1

MUNAway team crest

CRY
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

MUN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルベン・アモリム

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CRY
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

MUN
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

CRY

直近の 5 試合

MUN

3

勝利

1

Draw

1

Win

7

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
0/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

