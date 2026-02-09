鎌田大地、今夏にクリスタル・パレス退団か…英メディアが報道。指揮官同様に「新たな挑戦」へ？

クリスタル・パレスの鎌田大地が今夏に退団する見込みだ。イギリス『スカイスポーツ』が伝えた。

2024年夏にラツィオを退団した鎌田は、フランクフルト時代の恩師オリヴァー・グラスナー監督が指揮するクリスタル・パレスに加入。当初はプレミアリーグの適応に苦しんだものの、定位置をつかんでクラブ初のタイトルとなるFAカップ制覇に貢献した。

今シーズンもコミュニティ・シールドを掲げたチームの中で鎌田は主力としてプレーして、9月にはプレミアリーグ公式の月間最優秀選手賞候補にも入るなど好調を維持。12月にはハムストリングを負傷して離脱したものの、先週末の1-0で勝利したブライトン戦で復帰するなど、ここまで公式戦24試合に出場する。

そんな鎌田とクリスタル・パレスの現行契約は今夏に満了予定。一時はクラブが同選手の引き留めに全力を尽くすと考えられ、契約更新に傾かに思われたが、どうやら日本代表MFはシーズン終了後の退団に近づいているようだ。

『スカイスポーツ』のジェームズ・サヴァンドラ記者によると、現時点で契約延長に向けた具体的な交渉は行われておらず、契約満了に伴う退団の見方が強まっている。そして、すでに今夏での退任を表明したグラスナー監督同様にワールドカップ終了後に「新たな挑戦」を求める可能性が高いようだ。

なお、鎌田の退団が濃厚となったクリスタル・パレスは、今冬の移籍市場でNECナイメヘンの佐野航大の獲得に向けて動いていたが、オランダのクラブが売却に難色を示して獲得には至らなかった。