コヴェントリー坂元達裕がリーグ戦3試合連発！ 逆転につながる同点弾で勝利に貢献

コヴェントリー・シティの坂元達裕が3試合連続得点をマークした。

4日に行われたイングランド2部チャンピオンシップ第14節でコヴェントリーはホームでシェフィールド・ユナイテッドと対戦。坂元は右ウイングで先発出場した。

前節にレクサムに敗れて今シーズン初黒星を喫したものの、ここまで首位に立つコヴェントリーが試合を優勢に進めるが、先に試合を動かしたのはシェフィールド・U。25分に右サイドからのCKをニアサイドでベン・ミーが触ると、最後はサム・マッカランが押し込んでリードを奪うことに成功した。

1点を追いかけるコヴェントリーはボールを持つもなかなかチャンスを作れなかったが、後半早々の49分に同点に。ロングスローをボビー・トーマスと相手DFが競り合ったこぼれに素早く反応した坂元がペナルティエリア内右からダイレクトで左足を振り抜くと、ニアサイドを打ち抜いてネットを揺らした。なお、この得点は坂元にとって3試合連続となる今シーズン4得点目となった。

この得点で勢いに乗るコヴェントリーは、60分に右CKをトーマスが頭で合わせて逆転に成功する。さらに後半アディショナルタイム、絶妙なタイミングで裏に抜け出したハジ・ライトがGKとの1対1の場面で横から駆け上がるブランドン・トーマス・アサンテにボールを託し、同選手が無人のゴールに流し込んで試合を決めた。

坂元が得点を挙げたコヴェントリーは3-1でシェフィールド・Uに勝利して首位を堅持している。