チャンピオンズ リーグ
team-logoクラブ・ブルッヘ
Jan Breydel Stadion
team-logoアトレティコ・マドリー
Yuta Tokuma

【2月19日】クラブ・ブルッヘvsアトレティコのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【欧州CL 放送予定】2月19日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、クラブ・ブルッヘ対アトレティコ・マドリーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月19日(木)に開催。クラブ・ブルッヘとアトレティコ・マドリーが対戦する。

本記事では、クラブ・ブルッヘvsアトレティコのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クラブ・ブルッヘvsアトレティコの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのクラブ・ブルッヘvsアトレティコ・マドリーは、クラブ・ブルッヘのホーム「ヤン・ブレイデルスタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月19日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：クラブ・ブルッヘ vs アトレティコ・マドリー
  • 会場：ヤン・ブレイデルスタディオン

クラブ・ブルッヘvsアトレティコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、クラブ・ブルッヘvsアトレティコの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

wowow tournament pass 2025-26WOWOW

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。なお、2026年1月30日(金)12:00～2月28日(土)23:59には期間限定で「CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス」を販売。税込7,480円の買い切りで、2026年6月30日(火)23:59までCL・ELの決勝トーナメント全試合などが視聴可能となる。

サービス料金(税込)配信内容
【期間限定】CL・EL 2025-26 決勝トーナメントパス
(販売期間：2026/1/30(金)12:00～2/28(土)23:59)		7,480円
[2026/6/30(火)23:59まで視聴可能]		・CL決勝トーナメント全試合
・EL決勝トーナメント全試合
・ECL決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

クラブ・ブルッヘvsアトレティコ チーム情報

クラブ・ブルッヘ vs アトレティコ・マドリー 予想スタメン

クラブ・ブルッヘHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestATM
22
シモン・ミニョレ
65
ホアキン・ザイス
64
K. Sabbe
44
ブランドン・メシェレ
4
ジョエル・オルドネス
15
ラファエル・オニエディカ
20
ハンス・ヴァナケン
67
M. Diakhon
25
A. Stankovic
9
カルロス・ボルジェス
7
ニコロ・トレソルディ
13
ヤン・オブラク
3
マッテオ・ルッジェリ
2
ホセ・ヒメネス
18
マルク・プビル
16
ナウエル・モリーナ
14
マルコス・ジョレンテ
6
コケ
20
ジュリアーノ・シメオネ
22
アデモラ・ルックマン
9
アレクサンデル・セルロート
19
フリアン・アルバレス

4-4-2

ATMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • I. Leko

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

CLB
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

ATM
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

CLB

直近の 4 試合

ATM

1

Win

2

引分け

1

Win

3

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
1/4

順位表

