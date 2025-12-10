このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
クラブ・ブルッヘvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
【12月11日】クラブ・ブルッヘvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【CL放送予定】12月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第6節、クラブ・ブルッヘ対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月11日(木)に開催。クラブ・ブルッヘとアーセナルが対戦する。

本記事では、クラブ・ブルッヘvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

クラブ・ブルッヘvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のクラブ・ブルッヘvsアーセナルは、クラブ・ブルッヘのホーム「ヤン・ブレイデルスタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月11日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：クラブ・ブルッヘ vs アーセナル
  • 会場：ヤン・ブレイデルスタディオン

クラブ・ブルッヘvsアーセナルの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、クラブ・ブルッヘvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

クラブ・ブルッヘvsアーセナル チーム情報

クラブ・ブルッヘ vs アーセナル 予想スタメン

クラブ・ブルッヘHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
22
シモン・ミニョレ
44
ブランドン・メシェレ
4
ジョエル・オルドネス
41
ウーゴ・シケ
65
ホアキン・ザイス
9
カルロス・ボルジェス
25
A. Stankovic
15
ラファエル・オニエディカ
8
クリストス・ツォリス
20
ハンス・ヴァナケン
7
ニコロ・トレソルディ
1
ダビド・ラヤ
2
ウィリアム・サリバ
5
ピエロ・インカピエ
33
リッカルド・カラフィオーリ
12
ユリエン・ティンバー
8
マルティン・ウーデゴール
23
ミケル・メリーノ
36
マルティン・スビメンディ
20
ノニ・マドゥエケ
11
ガブリエウ・マルティネッリ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ

4-3-3

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • I. Leko

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CLB
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
11/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

0