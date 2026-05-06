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Kyoya Saito

昨季王者PSG、バイエルンを退けアーセナル待つ決勝へ進出！敵地で守備の集中力見せ連覇へ王手

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン

【欧州・海外サッカー ニュース】チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンとパリ・サンジェルマンが対戦。

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チャンピオンズリーグ準決勝第2戦が行われ、パリ・サンジェルマンとバイエルンが対戦した。

PSGはウスマン・デンベレ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、デジレ・ドゥエが先発。バイエルンはハリー・ケイン、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリーセが並んだ。

開始3分でPSGが先制。クヴァラツヘリアがワンツーで左サイドを駆け抜けるとクロス。ファーサイドで待つデンベレが左足で叩き込み、合計スコア6-4とリードを広げた。

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その後もクヴァラツヘリアが左サイドで起点となり、バイエルンはなかなか捕まえることができない。逆に左右のウイングへボールを集めるも、決定的なシーンは生み出せない。

27分にはオリーセがカットインから左足を振り抜くが惜しくも枠を捉えず。PSGもセットプレーからジョアン・ネヴィスが頭で合わせるが、マヌエル・ノイアーがファインセーブでしのいだ。

44分にもオリーセとの連携からムシアラがシュートを放つが、GKサフォノフが好守を見せて0-1のまま前半を終えた。

後半に入ってもPSGのカウンターの切れ味が鋭く、56分にはデンベレ、57分にはクヴァラツヘリアが連続して決定機を作る。ノイアーが好セーブを見せてPSGの追加点は許さない。64分にはドゥエ単独でカウンターを成立させ、右足での強烈なシュートがゴールを襲うもノイアーが弾き出した。

バイエルンはボール支配率を高めながらも有効な攻撃を繰り出すことはできず、逆にクヴァラツヘリアを中心とするカウンターに苦しめられる時間が続く。

しかし、終了間際にデイヴィスからケインがエリア内で受けると、左足で叩き込み同点とする。1-1で終えるも、PSGが合計スコア6-5でアーセナルの待つ決勝進出を決めた。

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