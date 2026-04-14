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Kyoya Saito

CL敗退のリヴァプールに識者「スタメンは意味不明。イサクを先発させるべきではなかった」

リヴァプール
リヴァプール 対 パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ

【欧州・海外サッカー ニュース】リヴァプールはチャンピオンズリーグ敗退が決まった。

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チャンピオンズリーグ敗退のリヴァプールには厳しい視線が向けられている。

チャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンと対戦したリヴァプール。第1戦で0-2と敗れると、ホームでの第2戦でも0-2と力の差を見せつけられた。『ESPN』のジュリアン・ローレンス氏は「先発メンバーは全く意味不明だった」と指摘する。

「観客を盛り上げるには、リヴァプールは後半のような布陣で試合を始めるべきだった。イサクを先発させるべきではなかった。スロット監督は第1戦で布陣の起用法にミスを犯した。今夜は絶対に失敗できない。今夜はミスをするわけにはいかない。最初から完璧な布陣で臨まなければならない。繰り返すが、私にとって彼はクラブ、チーム、そしてファンを失望させた」

また、元リヴァプールDFスティーブン・ワーノック氏は『BBC』で「イサクについては、何と言っていいかわからない」とこき下ろした。

「彼は今夜、まるで存在感がなかった。マルキーニョスと身体的な接触を避けようとし、チームがボールを回せるような土台を作ろうという気持ちは全く感じられなかった。ガクポは、イサクが前半全体でやったことよりも、たった5分間で多くのことを成し遂げた。彼はコンディションが整っていない。コンディションは程遠い。それはトッテナム戦で負った怪我も一因だが、プレシーズンを欠場したことで、今シーズンは全くコンディションが戻っておらず、それが如実に表れている」

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