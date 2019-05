CL決勝進出で…熱すぎるトッテナムおじさんが話題に。「既に嫁に謝った。銀行強盗をしてでも…」

チャンピオンズリーグ(CL)準決勝でアヤックスを退けてクラブ史上初の同大会決勝に進出したトッテナム。ファンにとって、やはり特別な瞬間であることを改めて認識させる街頭インタビューをイギリス『スカイ・スポーツ』が伝えた。

トッテナムは12日、アウェーでアヤックスと対戦。ホームでのファーストレグを0-1で落とし、セカンドレグでも2点を先行される絶望的な状況だった。しかし、後半にルーカス・モウラがハットトリックを記録。3点目はラストプレーで生まれており、劇的な形でファイナル進出を果たした。

この試合後、『スカイ・スポーツ』のインタビューを受け、劇的勝利を喜ぶトッテナムサポーターが話題になった。

決勝はスペインのマドリッド(ワンダメトロポリターノ)で行われるが、イングランドからスペインの渡航費や現地のホテルが高騰していることから、チケットを手に入れたとしても莫大な資金が必要になる。だが、このトッテナムサポーターは、以下のように話して、全財産を投入してでも愛するクラブを現地でサポートしたいとの熱い思いを語った。

「俺はなぁ、既に嫁に謝ったんだよ。嫁には悪いが、預金口座というのはこういう大きな瞬間のためにあるものなのさ」

「俺は今、60歳だ。俺の愛するクラブがチャンピオンズリーグの決勝に出るのは初めてだ。人生に一度あるかどうかの機会だ。だから、俺はなんとしてもそこにいく! 銀行強盗をしてでも、そこに行くからな!」

💭 - "We are in dreamland!"



🗣 - "Pochettino, you are the man!"



💸 - "I've already told my missus that the bank account is getting used big time!"@SkyKaveh caught up with this @SpursOfficial fan, who is still buzzing from last night's dramatic comeback! 😂 pic.twitter.com/CIPJKm2PMk