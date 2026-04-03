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ワイルダーvsチゾラはDAZN PPVで配信！視聴はこちら
Yuta Tokuma

ワイルダーvsチゾラのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

【ボクシング】ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

PPVでライブ配信！

DAZN

ワイルダーvsチゾラはDAZNでPPV配信！

大会は4月5日(日)午前1:00、メインカードは午前3:00開始予定

ヘビー級マッチ

DAZNでライブ配信

今すぐ視聴

日本時間4月5日にイギリス・ロンドンで行われるデオンテイ・ワイルダーとデレク・チゾラは、ボクシング・ヘビー級の注目の一戦だ。

ワイルダーvsチゾラはDAZN PPVで配信！視聴はこちら

本記事では、ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定

ワイルダーvsチゾラは日本時間2026年4月5日(日)、イギリス・ロンドンのO2アリーナで開催。

プレリム(アンダーカード)は同日午前1:00、メインカードのワイルダーvsチゾラは午前3:00から配信される。

試合スケジュール概要

  • 開催日程(日本時間)：2026年4月5日(日)
  • プレリム配信開始：午前1:00予定
  • メインカード開始：午前3:00以降
  • 開催地：イギリス・ロンドン
  • 会場：O2アリーナ

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ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定

ワイルダーvsチゾラはDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)独占ライブ配信となる。地上波・BS/CSでのテレビ放送、その他媒体でのネット配信は実施されない。

なおアンダーカードはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。

イベントテレビ放送ネット配信
アンダーカード(4月5日1:00-)なしDAZN
ワイルダーvsチゾラ(4月5日3:00-)なしDAZN PPV

配信スケジュール・視聴条件

  • 配信日(日本時間)：2026年4月5日(日)
  • ライブ配信開始：午前1:00〜(アンダーカード)
  • メインカード開始：午前3:00〜
  • 視聴プラットフォーム：DAZN(PPV独占配信)
  • PPV料金：3,100円(税込)
  • 購入条件：DAZN有料プラン加入者のみ購入可能

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

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PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ワイルダーvsチゾラは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

  • ①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択
  • ②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行
  • ③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。

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