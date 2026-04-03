ワイルダーvsチゾラのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

日本時間4月5日にイギリス・ロンドンで行われるデオンテイ・ワイルダーとデレク・チゾラは、ボクシング・ヘビー級の注目の一戦だ。

本記事では、ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定

ワイルダーvsチゾラは日本時間2026年4月5日(日)、イギリス・ロンドンのO2アリーナで開催。

プレリム(アンダーカード)は同日午前1:00、メインカードのワイルダーvsチゾラは午前3:00から配信される。

試合スケジュール概要

開催日程(日本時間)：2026年4月5日(日)

プレリム配信開始：午前1:00予定

メインカード開始：午前3:00以降

開催地：イギリス・ロンドン

会場：O2アリーナ

ワイルダーvsチゾラのテレビ放送・ネット配信予定

ワイルダーvsチゾラはDAZNでのPPV(ペイ・パー・ビュー)独占ライブ配信となる。地上波・BS/CSでのテレビ放送、その他媒体でのネット配信は実施されない。

なおアンダーカードはPPVではなく、DAZN月額プランで視聴可能だ。

イベント テレビ放送 ネット配信 アンダーカード(4月5日1:00-) なし DAZN ワイルダーvsチゾラ(4月5日3:00-) なし DAZN PPV

配信スケジュール・視聴条件

PPVチケット購入には「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」いずれかの有料プラン加入が必要。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要だ。世界王座初挑戦の瞬間を見届けるためにも、事前の加入とPPV購入手続きを済ませておきたい。

PPVの購入方法は？視聴方法も紹介

PPV(ペイ・パー・ビュー)は追加有料コンテンツ。ワイルダーvsチゾラは、DAZN有料プラン既存会員または新規加入者に向けて3,100円(税込)で販売される。

■PPV購入方法

①「マイ・アカウント」から「アドオン(追加有料コンテンツなど)」を選択

②「PPV(ペイ・パー・ビュー)」を選択し、案内に沿って手続きを進行

③DAZNメインページから対象番組を選択し、購入を完了すれば視聴可能

※PPVは「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」加入者が対象。「DAZN for docomo」契約アカウントは購入対象外となるため注意が必要。