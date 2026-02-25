セントチヒロ・チッチ全国ツアーはどこで見れる？配信視聴方法

CENT（セントチヒロ・チッチ）の全国ツアー「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」のファイナル公演がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

CENT（セントチヒロ・チッチ）とは？

2023年6月に東京ドームにて解散したBiSHの元メンバー「セントチヒロ・ チッチ」の音楽プロジェクト"CENT（セント）"。ソロで音楽活動を行い、着々と人気を集めている。

「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」｜概要

日程・放送予定

U-NEXTの視聴方法

全国6都市を巡るツアー「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」のファイナルとなるその模様が配信される。

「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください