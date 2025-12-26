千葉のJ1昇格に貢献の横山暁之が横浜FCへ完全移籍「こういう決断をせざるを得ない事に、強く悔しさを感じています」

ジェフユナイテッド市原・千葉のMF横山暁之が横浜FCへ完全移籍することが発表された。

横山は2024シーズンから千葉でプレー。1年目からJ2リーグ戦33試合で5ゴールの活躍を見せた。今季もリーグ戦30試合で3ゴールを記録し、17年ぶりのJ1昇格に貢献している。そんな中で移籍を決断した背景をこのように説明した。

「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆様、J1昇格おめでとうございます！！最高のスタジアムの雰囲気を作ってくれたサポーターのおかげで、僕たちはあんなにもアグレッシブにプレーできました。来年もその力は必ずチームの力になります。本当に最高のチームでした」

「慶行さんのもと、チームとしてあるべき姿・目指す方向が明確で、それに向かってどの立場の選手も全員がそれぞれの役割を感じ取り、お互いがお互いの努力を見て自分もチームのためにもっと動こうと努力できるチームです。それは簡単な事ではないです。最高のチームメイトの言動に勇気をもらい、僕も最後までチームのために頑張る事ができ、この2年間多くを学び、大きく成長できました」

「そして、そんなみんなと共に、大学を卒業しフリーターだった僕がJ1へチャレンジできる。そう思っていたからこそ、この決断にあたって相当悩みました。J1へのチャレンジができるのに、今はしない選択が正しい事なのか。最後まで迷いましたし、こういう決断をせざるを得ない事に、強く悔しさを感じています。ただ、ここでJ1へ行かなければ今後行けないのか。そんな事はないです。今後の自分のキャリアをしっかり見据えた上で、ここで学んだ事を活かして、新しい場所にチャレンジし、僕はまたここから這い上がります」

「来年J1で躍進するジェフの姿を見る度に、そこに自分がいない悔しさをエネルギーに変えます。この最高の1年に昇格の力に少しでもなっていたのなら嬉しいです。昇格の物語を振り返る中で、チームの一員として闘った事実が、皆さんの記憶のどこかに残っていれば幸せです。本当にありがとうございました」

横浜FCでは26番を背負う横山は「初めまして。横山暁之です。どんな状況でも全力を尽くし、創造性を持ってプレーし、見てくださる方々がワクワクするサッカーを届けられるよう戦います。よろしくお願いします！」と意気込みを語った。