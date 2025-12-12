このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoジェフユナイテッド千葉
team-logo徳島ヴォルティス
【千葉vs徳島を配信】J1昇格プレーオフを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額最安値、いつでも解約OK
Yuta Tokuma

【12月13日】ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスのテレビ放送・ネット配信予定｜J1昇格プレーオフ2025決勝

【J1昇格PO放送予定】12月13日開催の明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝、ジェフユナイテッド千葉対徳島ヴォルティスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月13日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ決勝で、ジェフユナイテッド千葉と徳島ヴォルティスが対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティス｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスは、12月13日(土)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

  • 大会：明治安田J1昇格プレーオフ2025 決勝
  • 日時：2025年12月13日(土) 13:05キックオフ
  • 対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス
  • 会場：フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティス｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝のジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスは『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は『千葉テレビ』『NHK徳島』、BSは『NHK BS』が中継を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがお得)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスのおすすめ視聴方法

明治安田J1昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信を行う。。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM DAZNDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。2025シーズンのJ1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティス チーム情報

ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 小林慶行

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 増田功作

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JEF
-直近成績

ゴールを許す
16/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

TOV
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

JEF

直近の 5 試合

TOV

3

勝利

2

引分け

0

勝利

9

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0