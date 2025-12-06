2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ準決勝で、ジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャが対戦する。
本記事では、ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜試合日程・キックオフ時間
ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは、12月7日(日)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。
- 大会：明治安田J1昇格プレーオフ2025 準決勝
- 日時：2025年12月7日(日) 13:00キックオフ
- 対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ
- 会場：フクダ電子アリーナ
ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜放送・配信予定
明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝のジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は『千葉テレビ』が中継を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法
明治安田J1昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
