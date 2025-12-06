2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ準決勝で、ジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャが対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは、12月7日(日)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

大会：明治安田J1昇格プレーオフ2025 準決勝

日時：2025年12月7日(日) 13:00キックオフ

対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ

会場：フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜放送・配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝のジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は『千葉テレビ』が中継を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

明治安田J1昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ チーム情報

