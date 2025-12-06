このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoジェフユナイテッド千葉
team-logoRB大宮アルディージャ
Yuta Tokuma

【12月7日】ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャのテレビ放送・ネット配信予定｜J1昇格プレーオフ2025準決勝

【J1昇格PO放送予定】12月7日開催の明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝、ジェフユナイテッド千葉対RB大宮アルディージャのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1昇格プレーオフ準決勝で、ジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャが対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは、12月7日(日)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

  • 大会：明治安田J1昇格プレーオフ2025 準決勝
  • 日時：2025年12月7日(日) 13:00キックオフ
  • 対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ
  • 会場：フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ｜放送・配信予定

明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝のジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャは『DAZN』がライブ配信を行う。地上波は『千葉テレビ』が中継を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

明治安田J1昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM DAZNDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ジェフユナイテッド千葉vsRB大宮アルディージャ チーム情報

ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 小林慶行

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 宮沢悠生

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JEF
-直近成績

ゴールを許す
12/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

OMA
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

JEF

直近の 5 試合

OMA

2

勝利

0

引分け

3

勝利

4

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

