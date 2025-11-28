このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【11月29日】ジェフユナイテッド千葉vsFC今治の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、ジェフユナイテッド千葉対FC今治のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、ジェフユナイテッド千葉とFC今治が対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vsFC今治の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治は、11月29日(土)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治
  • 会場：フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のジェフユナイテッド千葉vsFC今治は、地上波では『千葉テレビ』『愛媛朝日テレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DMM

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治 チーム情報

ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治 スタメン

ジェフユナイテッド千葉Home team crest

4-4-2

フォーメーション

3-1-4-2

Home team crestIMA
35
若原智哉
67
日高大
13
鈴木大輔
2
高橋壱晟
28
河野貴志
6
ドゥドゥ
4
田口泰士
42
イサカ・ゼイン
14
椿直起
29
カルリーニョス・ジュニオ
20
石川大地
1
立川小太郎
5
ダニーロ
2
加藤徹也
24
竹内悠力
17
持井響太
9
近藤高虎
18
新井光
15
阿部稜汰
6
梶浦勇輝
11
ウェズレイ・タンキ
20
ヴィニシウス・ディニス

3-1-4-2

IMAAway team crest

JEF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 小林慶行

IMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 倉石圭二

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

JEF
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

IMA
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

JEF

Last match

IMA

1

Win

0

引分け

0

勝利

1

得点

0
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
0/1

順位表

