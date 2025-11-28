2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、ジェフユナイテッド千葉とFC今治が対戦する。

本記事では、ジェフユナイテッド千葉vsFC今治の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治｜試合日程・キックオフ時間

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治は、11月29日(土)に千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催される。

大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節

日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ

対戦：ジェフユナイテッド千葉 vs FC今治

会場：フクダ電子アリーナ

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のジェフユナイテッド千葉vsFC今治は、地上波では『千葉テレビ』『愛媛朝日テレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ジェフユナイテッド千葉vsFC今治 チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

JEF Last match IMA 1 Win 0 引分け 0 勝利 FC今治 0 - 1 ジェフユナイテッド千葉 1 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 0/1

順位表