チェルシーvsウルブスを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
【11月9日】チェルシー対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第11節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第11節、チェルシーvsウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第11節が日本時間11月9日(日)に開催。チェルシーとウォルヴァーハンプトンが対戦する。

本記事では、チェルシーvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

チェルシー対ウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間

チェルシーvsウォルヴァーハンプトンは、日本時間2025年11月9日(日)にチェルシーのホーム、スタンフォード・ブリッジで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第11節
  • 日時：2025年11月9日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：チェルシー vs ウォルヴァーハンプトン
  • 会場：スタンフォード・ブリッジ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

チェルシー対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送・ネット配信予定

チェルシー対ウォルヴァーハンプトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

チェルシー対ウォルヴァーハンプトンの予想スタメンは？

チェルシー vs ウォルヴァーハンプトン スタメン

チェルシーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestWOL
1
ロベルト・サンチェス
27
マロ・グスト
3
マルク・ククレジャ
23
トレヴォ・チャロバー
29
ウェズレイ・フォファナ
20
ジョアン・ペドロ
49
アレハンドロ・ガルナチョ
25
モイセス・カイセド
7
ペドロ・ネト
8
C
エンソ・フェルナンデス
9
ルイス・デラップ
31
サム・ジョンストン
4
サンティアゴ・ブエノ
3
ウーゴ・ブエノ
38
ジャクソン・チャチュア
37
ラディスラフ・クレイチー
24
C
トッティ・ゴメス
8
ジョアン・ゴメス
27
ジャン＝リクネル・ベルガルド
7
アンドレ
11
ファン・ヒチャン
9
ヨルゲン・ストランド・ラーセン

5-3-2

WOLAway team crest

CHE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

WOL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • J. Collins

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

CHE
-直近成績

ゴールを許す
13/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

WOL
-直近成績

ゴールを許す
6/13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

CHE

直近の 5 試合

WOL

3

勝利

0

引分け

2

勝利

16

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

