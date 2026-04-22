チェルシー、就任から106日でロシニアー監督を解任。直近8試合で7敗

チェルシーは、就任から106日でリアム・ロシニアー監督を解任した。

ロシニアーは、チェルシーの共同オーナーであるトッド・ボーリーとクリアレイク・キャピタルが所有するフランスのクラブ、ストラスブールから移籍後、5年半の契約を結んだ。

しかし、彼は全大会を通して23試合でわずか11勝しか挙げられず、火曜日のブライトン戦での0-3の敗北は、チェルシーにとってリーグ戦で5試合連続無得点敗戦となり、1912年以来最悪の無得点記録となっていた。この敗戦により、ブルーズはプレミアリーグで7位に転落し、チャンピオンズリーグ出場権獲得圏内の5位につけるリヴァプールとは7ポイント差となった。クラブは以下のように声明を発表している。

「リアムはシーズン途中の就任以来、常に最高の誠実さとプロ意識をもって行動してきた。これはクラブが軽々しく下した決定ではないが、今シーズンはまだ多くの試合が残っているにもかかわらず、最近の成績とパフォーマンスは必要な基準を下回っている」

なお、カラム・マクファーレンが、シーズン終了までチェルシーの暫定監督としてチームを指揮する。 『BBC』によると、ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督、フラムのマルコ・シウヴァ監督などが後任として伝えられている。