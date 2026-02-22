チェルシー、プレミアリーグの退場記録更新の可能性…残り11試合ですでに8回、ワースト記録まであと「1」に

今季のチェルシーは、プレミアリーグの退場記録を更新する可能性があるようだ。

21日に行われたプレミアリーグ第27節で、バーンリーと対戦したチェルシー。開始4分にジョアン・ペドロがネットを揺らして先制に成功したものの、72分にウェズレイ・フォファナが2枚目のイエローカードを受けて退場処分に。10人での戦いを強いられると、後半アディショナルタイムに失点して1-1のドローに終わった。

土壇場で勝ち点を落とす結果になったチェルシーだが、この試合でも退場者を出すことに。『The Athletic』によると、これが今季のプレミアリーグ通算8回目の退場であり、リーグの1シーズンにおけるワースト記録「9回」（サンダーランド：2008-09、QPR：2011-12）に迫っているようだ。まだシーズンは11試合残されているため、記録を更新する可能性があると伝えられている。

なお試合後、リアム・ロシニアー監督はフォファナの退場について「不運なレッドカードだった」としつつ、「多すぎる、確かに多すぎるね。しかし私が指揮を執ってからでいえば、我々の規律は今のところ非常に良好だと考えている」と語っている。

■プレミアリーグの1シーズンにおける退場ワースト記録

1位タイ：サンダーランド（2008-09）／9回

1位タイ：QPR（2011-12）／9回

2位タイ：チェルシー（2025-26）／8回

2位タイ：レスター（1995-95）／8回

2位タイ：ブラックバーン（1998-99）／8回

2位タイ：ウェストハム（1999-00）／8回

2位タイ：ニューカッスル（2008-09）／8回

2位タイ：サンダーランド（2013-14）／8回