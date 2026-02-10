チェルシー、2-0から追いつかれホームで痛恨ドロー…復活のパーマーが1G1Aもリーグ5連勝を逃す

現地時間10日、イングランド・プレミアリーグは第26節が行われ、田中碧の所属するリーズは敵地スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦した。

前節、ノッティンガム・フォレストとの下位対決を制したリーズだが、残留に向けてまだ安全圏とは言い難い状況が続く。直近2試合出場機会のない田中は、この日もベンチからのスタートとなった。

一方、ウルブスとのアウェイゲームを制したチェルシーは、ウルブス戦からフォファナとネトに代えてアチャンポンとエステヴァンを先発起用。前半だけでハットトリックを達成し復活を印象付けたパーマーの躍動に期待がかかった。

立ち上がりから5-4のブロックを築いて守備的に入ったリーズに対し、ボールを保持するチェルシーはパーマーが中央で受けて前を向く場面が増えていく。

すると迎えた24分、パーマーのスルーパスに抜け出したジョアン・ペドロが飛び出したGKダーロウをかわすようなチップキックを沈めてチェルシーが先制に成功する。

先制したチェルシーはその後のペースを握ってリーズゴールへと迫るが、最後のところの精度を欠き、追加点は奪えず。守勢の続くリーズもカウンター気味にチャンスを窺うものの、枠内シュート0本のまま前半を終えた。

後半、1点リードのチェルシーはククレジャに代えてハトを投入。後半もペースを握ると、56分にGKロベルト・サンチェスからのロングフィードに抜け出したJ・ペドロを、マークに付いていたビヨルがエリア内で後ろから押し倒してしまい、チェルシーにPKが与えられる。このPKをパーマーがきっちりと決め、チェルシーが追加点を挙げた。

リードを広げたチェルシーは64分にエステヴァンを下げてネトを投入。するとその直後、ルーズボールを拾ってエリア内に侵入したボーグルをカイセドが倒してしまい、リーズにPKが与えられる。このPKをヌメチャがゴール左へと決めてリーズが1点差に詰め寄った。

1点返したことでリーズが息を吹き返し、チェルシー陣内に攻め入る回数が増えていく。すると迎えた73分、前線でキープしたボーグルがDFに囲まれながらも粘るとGKサンチェスも飛び出すがクリアしきれず、こぼれ球をオカフォーが押し込んでリーズが試合を振り出しに戻した。

追いつかれたチェルシーは79分、アンドレイ・サントスとアチャンポンに代えてデラップとフォファナを投入。86分にはネトが右サイドから左足で入れたクロスが直接ゴールへと向かうが、これはゴール左へとわずかに外れた。

勝ち越したいチェルシーの攻勢が続くものの、リーズも集中した守備でゴール前へのボールを跳ね返していく。アディショナルタイムは6分と長めに取られ、チェルシーの猛攻が続き、94分には右サイドを抜けたカイセドの折り返しをゴール前フリーのパーマーが押し込むだけというボールをゴール上へと打ち上げてしまう。

残り時間でこれ以上の決定機を作り出すことはできず、2点のリードを生かせなかったチェルシーがホームで手痛いドローを喫し、リーグ戦5連勝を逃した。

■試合結果

チェルシー 2-2 リーズ

■得点者

チェルシー：J・ペドロ（24分）、パーマー（58分PK）

リーズ：ヌメチャ（67分PK）、オカフォー（73分）