チェルシー、胸スポンサーがついに決定！ 新ユニはバーンリー戦でお披露目

チェルシーのユニフォームのメインスポンサーがついに決定した。

2023年まで携帯電話会社『3』がユニフォームのメインスポンサーを長期にわたって務めていたチェルシー。しかしその後、長期的なユニフォームのメインスポンサーが不在となり、2023-24シーズンは『Infinite Athlete』、昨シーズンの終盤の数試合で不動産開発企業『DAMAC』の企業名が入ったユニフォームを着用した。

しかし、今シーズン開幕からチェルシーはメインスポンサーなしのユニフォームを着用。クラブ首脳陣はスポンサー確保に向けて動くと伝えられていたが、時間を要していた。

それでも、この度チェルシーはユニフォームのメインスポンサーの確保に成功。産業向け人工知能（AI）ソフトウェアを提供する企業『IFS』と「複数年にわたるグローバルパートナーシップ」を締結した。

この契約には2025-26シーズンのユニフォームのメインスポンサーを務めることが含まれている。そして、チェルシーは21日のバーンリー戦から『IFS』のスポンサー名とロゴの入ったユニフォームを着用することになる。ただし、来シーズン以降も同スポンサー名がユニフォームに入るかは明らかになっていない。