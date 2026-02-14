日本人対決が実現したQPRとブラックバーンの一戦で斉藤光毅と森下龍矢がともにゴールを記録した。

チャンピオンシップ第32節が14日に行われ、QPRとブラックバーンが対戦した。QPRに所属する斉藤が左ウイングで、ブラックバーンに所属する森下が右ウイングでスターティングメンバーに名を連ね、ブラックバーンの大橋祐紀がベンチスタートとなった一戦は、前半の22分にさっそく試合が動く。右サイドでボールを受けた森下が緩急を用いたドリブルで相手を置き去りにしてアーリークロスを送ると、これをマティアス・ヨルゲンセンが押し込み、森下の今季4アシスト目でブラックバーンが先手を取った。

35分、今度はQPRがチャンスを迎える。アイザック・ヘイデンのグラウンダーのパスを受けた斉藤が、ワントラップから右足を一閃。強烈なシュートでニアを撃ち抜き、斉藤の今季3点目でQPRが同点に追いついた。

その後、1点を勝ち越したブラックバーン。森下にゴールが生まれたのは50分だ。右サイドからソンドレ・トロンスタットがクロスボールを送ると、これを森下がヘディングシュート。見事にゴールへと沈め、森下の今季2点目でブラックバーンがリードを広げた。

試合はこのまま終了。森下の1G1Aの活躍でブラックバーンが勝ち点3を手にしている。