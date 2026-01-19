2025-26シーズンのチャンピオンズリーグは、現在リーグフェーズが開催中だ。36クラブが1つのリーグに入り、リーグフェーズ8試合の結果により、1位から36位までの順位が決定する。
王者パリ・サンジェルマン（PSG）や強豪マンチェスター・シティ、さらに日本人選手が所属するクラブは現在どの位置につけているのだろうか。リーグフェーズ出場クラブの順位を紹介する。
※ リーグフェーズ第6節終了時点
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|アーセナル
|6
|0
|0
|17
|1
|16
|18
|2
|バイエルン
|5
|0
|1
|18
|7
|11
|15
|3
|PSG
|4
|1
|1
|19
|8
|11
|13
|4
|マンチェスター・C
|4
|1
|1
|12
|6
|6
|13
|5
|アタランタ
|4
|1
|1
|8
|6
|2
|13
|6
|インテル
|4
|0
|2
|12
|4
|8
|12
|7
|レアル・マドリー
|4
|0
|2
|13
|7
|6
|12
|8
|アトレティコ
|4
|0
|2
|15
|12
|3
|12
|9
|リヴァプール
|4
|0
|2
|11
|8
|3
|12
|10
|ドルトムント
|3
|2
|1
|19
|13
|6
|11
|11
|トッテナム
|3
|2
|1
|13
|7
|6
|11
|12
|ニューカッスル
|3
|1
|2
|13
|6
|7
|10
|13
|チェルシー
|3
|1
|2
|13
|8
|5
|10
|14
|スポルティング
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|10
|15
|バルセロナ
|3
|1
|2
|14
|11
|3
|10
|16
|マルセイユ
|3
|0
|3
|11
|8
|3
|9
|17
|ユヴェントス
|2
|3
|1
|12
|10
|2
|9
|18
|ガラタサライ
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
|19
|モナコ
|2
|3
|1
|7
|8
|-1
|9
|20
|レヴァークーゼン
|2
|3
|1
|10
|12
|-2
|9
|21
|PSV
|2
|2
|2
|15
|11
|4
|8
|22
|カラバフ
|2
|1
|3
|10
|13
|-3
|7
|23
|ナポリ
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
|24
|コペンハーゲン
|2
|1
|3
|10
|16
|-6
|7
|25
|ベンフィカ
|2
|0
|4
|6
|8
|-2
|6
|26
|パフォス
|1
|3
|2
|4
|9
|-5
|6
|27
|ユニオンSG
|2
|0
|4
|7
|15
|-8
|6
|28
|ビルバオ
|1
|2
|3
|4
|9
|-5
|5
|29
|オリンピアコス
|1
|2
|3
|6
|13
|-7
|5
|30
|フランクフルト
|1
|1
|4
|8
|16
|-8
|4
|31
|クルブ・ブルッヘ
|1
|1
|4
|8
|16
|-8
|4
|32
|ボデ/グリムト
|0
|3
|3
|9
|13
|-4
|3
|33
|スラヴィア・プラハ
|0
|3
|3
|2
|11
|-9
|3
|34
|アヤックス
|1
|0
|5
|5
|18
|-13
|3
|35
|ビジャレアル
|0
|1
|5
|4
|13
|-9
|1
|36
|カイラト
|0
|1
|5
|4
|15
|-11
|1
1位～8位：ラウンド16進出
9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（シード/2ndレグホーム）
17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（ノンシード/1stレグホーム）
チャンピオンズリーグ2025-26のテレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信
Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。
また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。