UEFA Champions League Trophy(C)Getty Images
Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ(CL)2025-26 リーグフェーズ順位表 王者PSGやマンチェスター・Cの動向は？

【欧州CL 順位表】UEFAチャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズの最新順位表を紹介。

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグは、現在リーグフェーズが開催中だ。36クラブが1つのリーグに入り、リーグフェーズ8試合の結果により、1位から36位までの順位が決定する。

王者パリ・サンジェルマン（PSG）や強豪マンチェスター・シティ、さらに日本人選手が所属するクラブは現在どの位置につけているのだろうか。リーグフェーズ出場クラブの順位を紹介する。

※ リーグフェーズ第6節終了時点

順位チーム得点失点勝ち点
1アーセナル6001711618
2バイエルン5011871115
3PSG4111981113
4マンチェスター・C411126613
5アタランタ41186213
6インテル402124812
7レアル・マドリー402137612
8アトレティコ4021512312
9リヴァプール402118312
10ドルトムント3211913611
11トッテナム321137611
12ニューカッスル312136710
13チェルシー312138510
14スポルティング312128410
15バルセロナ3121411310
16マルセイユ30311839
17ユヴェントス231121029
18ガラタサライ3038809
19モナコ23178-19
20レヴァークーゼン2311012-29
21PSV222151148
22カラバフ2131013-37
23ナポリ213611-57
24コペンハーゲン2131016-67
25ベンフィカ20468-26
26パフォス13249-56
27ユニオンSG204715-86
28ビルバオ12349-55
29オリンピアコス123613-75
30フランクフルト114816-84
31クルブ・ブルッヘ114816-84
32ボデ/グリムト033913-43
33スラヴィア・プラハ033211-93
34アヤックス105518-133
35ビジャレアル015413-91
36カイラト015415-111

1位～8位：ラウンド16進出
9位～16位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（シード/2ndレグホーム）
17位～24位：ノックアウトフェーズプレーオフ進出（ノンシード/1stレグホーム）

チャンピオンズリーグ2025-26のテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

