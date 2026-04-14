チャンピオンズリーグ決勝トーナメントの勝敗決着ルールは？アウェイゴール方式はある？

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）はノックアウトフェーズに突入して、準々決勝が開催中。必ず勝敗が決定するトーナメント形式のノックアウトフェーズではどのように勝敗が決着するのだろうか。

本記事では、CLノックアウトフェーズの勝敗決着方法を紹介する。

CLノックアウトフェーズ勝敗決着方法は？

欧州一のクラブを決定するUEFAチャンピオンズリーグ。2024-25シーズンから新フォーマットに生まれ変わった同大会では、リーグフェーズに続き、ノックアウトフェーズが実施される。リーグフェーズ上位9位から24位までのクラブがノックアウトフェーズプレーオフに回り、勝者がリーグフェーズ上位8クラブとラウンド16で対戦し、以降は旧フォーマット同様に準々決勝、準決勝、決勝という順序で進められていく。

CLのノックアウトフェーズは中立地開催の決勝戦を除いてホーム＆アウェイの2レグ制になっており、ノックアウトフェーズプレーオフとラウンド16ではリーグフェーズの優位性が保たれて、シードクラブは優先的にセカンドレグをホームで開催できる。しかし、準々決勝以降は抽選によって決定する。

ノックアウトフェーズでは、初戦となるファーストレグは勝敗に関係なく90分で終了。続くセカンドレグでは90分終了時点で2試合合計同点だった場合、前後半15分ずつ、30分の延長戦が行われる。それでも決着しなかった場合、PK戦が実施され、勝者が次ラウンドに進出し、敗者は大会から敗退となる。

CLでアウェイゴール方式はある？

2試合合計で同点だった場合、アウェイでの得点数が2倍で計算される制度、アウェイゴール方式は1965-66シーズンCLから採用されてきた。しかし、同方式は2021-22シーズンのCL開幕時に廃止された。

CL準々決勝の放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝は『WOWOW』、『WOWOWオンデマンド』が全試合を生中継・ライブ配信。また、『Leminoプレミアム』では厳選された準々決勝の2試合を配信する予定だ（配信試合は後日発表）。

地上波によるテレビ放送、DAZNなど他のインターネットプラットフォームでの中継・配信は予定されていない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり