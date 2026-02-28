スパコンのCL優勝予想…“断トツ”トップのアーセナルを追いかけるチームは？

データサイト『Opta』は、スーパーコンピューターで今シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）の優勝クラブを予想した。

新フォーマットになって2シーズン目を迎えた今シーズンのCLは、リーグフェーズとノックアウトフェーズプレーオフが終わり、ラウンド16進出クラブが出揃った。そして、27日にはラウンド16以降の組み合わせ抽選会が行われ、対戦カードが決定した。

『Opta』は、同日にスーパーコンピューターを使用した1万回のシミュレーションを通してラウンド16の勝敗と優勝クラブを予想している。

ラウンド16では、パリ・サンジェルマンvsチェルシーの注目の一戦が最も拮抗しており、準々決勝進出の可能性はそれぞれ46.7％と53.3％。アトレティコ・マドリーvsトッテナムも同様に、53.7％と46.3％となっている。また、ニューカッスル・ユナイテッドとバルセロナはそれぞれ44.7％と55.3％とこちらも拮抗している。

大注目のレアル・マドリーvsマンチェスター・シティは35.7と64.3％でマンチェスター・Cが優勢。快進撃を続けてきたボデ/グリムトだが、スポルティングCPに勝利する可能性は36.0％と劣勢だ。その他、リヴァプールはガラタサライに対して82.3％、バイエルン・ミュンヘンはアタランタに対して76.8％、アーセナルはレヴァークーゼンに対して85.8％とかなり高い可能性での突破が予想されている。

さらに、優勝予想では、アーセナルが断トツで高い可能性を記録。リーグフェーズを8戦全勝して首位通過した同クラブの優勝の可能性は27.4％に上る。それに続くのがリーグフェーズを2位で通過したバイエルンで14.3％、同3位のリヴァプールが3番手となり、12.8％だった。以降、マンチェスター・C（10.8％）、バルセロナ（7.7％）、チェルシー（6.9％）と続く。

『Opta』の優勝予想は以下の通り。

1位：アーセナル 27.4％

2位：バイエルン・ミュンヘン 14.3％

3位：リヴァプール 12.8％

4位：マンチェスター・シティ 10.8％

5位：バルセロナ 7.7％

6位：チェルシー 6.9％

7位：ニューカッスル・ユナイテッド 4.7％

8位：パリ・サンジェルマン 4.6％

9位：レアル・マドリー 2.8％

10位：スポルティングCP 2.7％

11位：アトレティコ・マドリー 2.0％

12位：トッテナム1.2％

13位：アタランタ 1.1％

14位：レヴァークーゼン 0.5％

15位：ボデ/グリムト 0.4％

16位：ガラタサライ 0.2