Yuta Tokuma

【11月26日】UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

【欧州CL 放送予定】11月26日開催のチャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-2026は、日本時間11月26日(水)にリーグフェーズ第5節の9試合が開催される。

本記事では、11月26日のCLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月26日】チャンピオンズリーグの試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
11/26(水)
2:45		アヤックス vs ベンフィカ【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
2:45		ガラタサライ vs ユニオン・サン=ジロワーズ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		ボデ/グリムト vs ユヴェントス【放送】
WOWOWシネマ
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		ナポリ vs カラバフ【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		マルセイユ vs ニューカッスル【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		ドルトムント vs ビジャレアル【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		チェルシー vs バルセロナ【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
Leminoプレミアム(27日0:00-)
11/26(水)
5:00		マンチェスター・シティ vs レヴァークーゼン【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
11/26(水)
5:00		スラヴィア・プラハ vs ビルバオ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド

UEFAチャンピオンズリーグの視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELを生中継・ライブ配信している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

Leminoプレミアムは初月無料体験あり！

Leminoプレミアムは月額990円(税込)の有料サービスとなっているが、31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

lemino premium join

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

LeminoプレミアムでCL厳選試合を配信！初回は初月無料体験あり初月無料で視聴

