ヨーロッパリーグ
team-logoセルティック
Celtic Park
team-logoローマ
セルティックvsローマはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【12月12日】セルティックvsローマのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【前田大然・旗手怜央ら出場予定】12月12日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第6節、セルティック対ASローマの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月12日(金)に開催。前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックと、ASローマが対戦する。

本記事では、セルティックvsローマのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

セルティックvsローマの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第6節のセルティックvsローマは、セルティックのホーム「セルティック・パーク」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月12日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：セルティック vs ASローマ
  • 会場：セルティック・パーク

セルティックvsローマの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、セルティックvsローマの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

セルティックvsローマ チーム情報

セルティック vs ローマ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウィルフリード・ナンシー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

CEL
-直近成績

ゴールを許す
8/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

ROM
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

