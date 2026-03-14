移籍噂からパフォーマンス低下囁かれた旗手怜央にレジェンドは擁護「素晴らしい選手。それが彼のプレースタイル」

セルティックのレジェンドが旗手怜央の復調について評価している。『デイリー・レコード』が伝えた。

今季は出場機会に恵まれていなかった旗手。しかし、マーティン・オニール監督就任後にはレギュラーとしての地位を築き、SFAカップではレンジャーズ戦のPK勝利にも貢献。徐々に存在感を取り戻す旗手についてクラブレジェンドのピーター・グラント氏は「彼の能力に疑問の余地はない」と語る。

「確かに、ボールを失うなど、調子の悪い試合もあった。しかし、人々は彼の態度を見て、彼がそこにいたくないと思っていると捉えている。だが、彼の全試合を見れば、それが彼のいつものプレースタイルであることがわかるだろう」

「彼の周りのチームがうまくプレーしているので、彼の存在は目立たないんだ。彼はボール保持能力に優れ、力強い選手で、チームに落ち着きをもたらしてくれるからね。確かに、彼のエネルギーはかなり落ちたように思えたが、それは多くの選手について言えることだろう。彼は一流の選手だし、『彼はもうダメだ』なんて言うようなことは絶対にしない。調子を落とすことは確かにあるが、選手は常に自分自身を代表しているのだからね」

「たとえ退団を考えていたとしても、結果を出さなければならない。だから、選手に対してそういうことを言われるのは好きじゃない。それは真実だとは思わないからだ。それは選手のパフォーマンスというよりも、彼の認識の問題に過ぎない」

「クラブを離れるという噂が流れたり、クラブを離れたいと思われたりすると、どうしても調子が落ちてしまうことがある。それは、やる気がなくなったからではない。トップクラブが獲得に乗り出すためには、できる限り最高のプレーをしなければならない。彼は素晴らしい選手だと思う。常に必要とされる、あの特別な才能を持っている」

また、移籍を検討しているためにパフォーマンス低下が囁かれた旗手だが、グラント氏は「手を抜いたとは思わない。最高レベルでプレーできると思うなら、あとは結果を出さなければならない。星はいつ輝くのか？暗闇の中でこそ輝く。それだけのことだ」と期待を寄せた。