元イングランド代表オックスレイド＝チェンバレンのセルティック加入が決定！「僕にぴったりの場所。本当に幸運だ」

セルティックは7日、元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド＝チェンバレンの獲得を発表した。

サウサンプトンやアーセナルでプレーし、2016年に加入したリヴァプールでは、チャンピオンズリーグ優勝やプレミアリーグ優勝などを成し遂げたオックスレイド＝チェンバレン。イングランド代表としても35キャップを誇る同選手だが、その後キャリアは下降し、2023年からはベシクタシュでプレーしたが、昨夏に退団してフリーになっていた。

古巣アーセナルでトレーニングに励みながら新天地を探していたオックスレイド＝チェンバレンには、先日からセルティックからの関心が届く。マーティン・オニール監督も関心を公言するなど、両者が移籍で合意に近づくことがわかっていた。

そして7日、セルティックはオックスレイド＝チェンバレンの獲得を発表。1年間の延長オプションの付帯する今夏までの半年間の短期契約を締結した。

オニール監督はオックスレイド＝チェンバレンの獲得について「アレックスをセルティックに迎えられて本当にうれしい。彼は依然として多くのものを提供でき、彼がその能力と経験とともにチームに新たなものを加えられると確信している。我々はチームを助けることにハングリーな最高の選手を迎え入れる」と喜びを語った。

また、オックスレイド＝チェンバレンは『セルティックTV』で「忙しい数日間だったけど、うれしいし、本当に興奮している。監督との話で僕にぴったりだと感じられたし、チームを助けるためにここに来たように感じられた」と話し、思いを続けた。

「新たな挑戦が必要だったし、こんなにも大きなクラブでそれができるのは本当に幸運だ。このクラブは僕がいる必要のある場所に戻る手助けをしてくれる。そして何よりも、僕たちが目指す目標を達成するためにチームを助ける必要がある」