セルティックに古橋亨梧再獲得の動き？ バーミンガムとレンタル交渉か

セルティックが古橋亨梧の再獲得に向けて動き出したようだ。イギリス『スカイスポーツ』が伝えた。

2021年夏にヴィッセル神戸からセルティックに加入した古橋。在籍した3シーズン半で公式戦85得点と大活躍し、スコティッシュ・プレミアシップ3連覇などのトロフィー獲得に大きく貢献した。この活躍を受け、2025年1月にはリーグ・アンのスタッド・レンヌにステップアップを果たした。

しかし、古橋は新天地での適応に苦しみ、レンヌで公式戦6試合に出場したのみでシーズンを終えると、その後の昨夏にはチャンピオンシップ（イングランド2部相当）に昇格したバーミンガム・シティに加入。しかし、ここまで25試合に出場するものの、わずかに1得点を記録したのみで、定位置確保には至っていない。

そんな中、古巣セルティックが古橋の再獲得に関心を寄せている模様。『スカイスポーツ』によると、同クラブはバーミンガムに対して日本人FWのレンタルに関する問い合わせを行ったようだ。バーミンガムも移籍を容認する考えのようで、両クラブによる話し合いが進められている。

前田大然や旗手怜央、山田新ら3人の日本人選手を擁するセルティックは、スコティッシュ・プレミアシップ王者として迎えた今シーズン、ここまで不安定なシーズンを送る。ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任し、先日にはウィルフリード・ナンシー監督が解任された。これを受け、10月から1カ月余りを暫定的に率いたマーティン・オニール監督が再びチームを指揮している。