セルティック前田大然は昨夏ヴォルフスブルク移籍に近づいていた？暴露した新指揮官オニール「失望があったと思う」

セルティックのマーティン・オニール監督は、前田大然の将来についてコメントした。

2022年冬にセルティックに加入し、以降の4年間で大活躍を続ける前田。4度のスコティッシュ・プレミアシップ優勝などに貢献し、昨シーズンはリーグMVPなどにも選出される飛躍の1年となった。

これを受け、昨夏の移籍市場では他クラブからの関心が届き、前田が移籍を希望したものの、クラブが代役を確保できないことから移籍は実現しなかった。また、今シーズン序盤にチームを指揮していたブレンダン・ロジャーズ監督は、夏の騒動が同選手のパフォーマンスに影響を与えているとも語っていた。

そんな前田だが、今冬の移籍市場でもその去就には注目が集まっている。5日に解任されたウィルフリード・ナンシー監督の後任に就任したオニール監督は、自身の最初のプレスカンファレンスで日本代表FWの将来について語った。

「私が"彼は本当に幸せで、ここに残りたがっている"と言っておいて、翌朝にいなくなったなんてことになればこのようなことをいう意味がない」

「代理人を通じて話をするかはわからないが、私は彼の考えを確認することになる。（夏に）移籍が実現しなかったから、彼は少なからず失望していたと思う。ヴォルフスブルク移籍じゃなかったかな？8月頃だったと思うが？私は君たちが知らないことを喋ってしまったのか？なかったことにしてくれ！」