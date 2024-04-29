プロ野球セ・リーグは4月29日(月)から5月1日(水)、Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島で開催。広島東洋カープと阪神タイガースが対戦する。
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本記事では、広島vs阪神の放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。
広島vs阪神｜日程・開始時間
プロ野球JERAセ・リーグ、広島東洋カープvs阪神タイガースが4月29日(月)から5月1日(水)にかけてMazda Zoom-Zoom スタジアム広島で開催される。
|日程
|プレイボール時間
|4/29(月・祝)
|18:00
|4/30(火)
|18:00
|5/1(水)
|18:00
広島vs阪神｜テレビ放送/ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|4/29(月・祝)
18:00
|・広島ホームテレビ
・サンテレビ
・KBS京都
・J SPORTS 1
|・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
|4/30(火)
18:00
|・テレビ新広島
・サンテレビ
・J SPORTS 1
|・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
|5/1(水)
18:00
|・広島テレビ
・サンテレビ
・J SPORTS 1
|・J SPORTS(Amazon無料あり)
・J SPORTSオンデマンド
※放送/配信予定は変更の可能性あり
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