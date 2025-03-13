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【3月14日】広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球2025オープン戦

プロ野球オープン戦2025 広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は2025シーズンのオープン戦が3月14日(金)に開催。広島東洋カープと千葉ロッテマリーンズが対戦する。

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本記事では、広島vsロッテの放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

広島vsロッテ｜日程・開始時間

プロ野球JERAセ・リーグ、広島東洋カープvs千葉ロッテマリーンズが3月14日(金)にMazda Zoom-Zoom スタジアム広島で開催される。

日程

プレイボール時間

3/14(金)

13:30

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広島vsロッテ｜テレビ放送/ネット配信予定

日時

テレビ
(地上波/衛星)

ネット
(スマホ/タブレット)

3/14(金)
13:30		・広島ホームテレビ
・J SPORTS 1		J SPORTS(Amazon無料あり)
J SPORTSオンデマンド

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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広島東洋カープの主催試合は、Amazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTSオンデマンド』で14日間の無料トライアルを利用して視聴することができる。

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