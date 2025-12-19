アンソニー・ジョシュアが、ヘビー級8回戦に臨む。

本記事では、試合の日程や開始時刻、対戦カード、放送予定などを紹介していく。

ジョシュアの次戦はいつ？開催日程・開始時間

アンソニー・ジョシュアは、エキシビションマッチでジェイク・ポールと対戦する。

試合会場は米国フロリダ州マイアミのカセヤ・センターにて、日本時間12月20日(土)に行われる。

ジョシュアの対戦相手は？

Getty Images

日本時間12月20日(土)に開催される試合で、ジョシュアと対戦するのは世界的YouTuberからプロボクサーへと転身したジェイク・ポールだ。現在はプロ戦績12勝(7KO)1敗を誇る。

今回対戦するアンソニー・ジョシュアとの一戦は、エキシビションではなくヘビー級8回戦の公式戦。ポール自身も「キャリア最大の挑戦」と位置づけている

ジョシュアvsジェイク・ポールの放送/配信予定

ジョシュアvsジェイク・ポールは、Netflixで視聴できる。現時点で、地上波やBS/CSによるテレビ中継の予定はない。

Netflixでは追加料金不要でライブ配信とアーカイブ配信に対応するため、会員であれば月額料金のみで試合を最後まで視聴可能だ。

配信開始は日本時間の12月20日(土)10:00以降を予定している。

