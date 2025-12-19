アンソニー・ジョシュアが、ヘビー級8回戦に臨む。
本記事では、試合の日程や開始時刻、対戦カード、放送予定などを紹介していく。
ジョシュアの次戦はいつ？開催日程・開始時間
アンソニー・ジョシュアは、エキシビションマッチでジェイク・ポールと対戦する。
試合会場は米国フロリダ州マイアミのカセヤ・センターにて、日本時間12月20日(土)に行われる。
ジョシュアの対戦相手は？Getty Images
日本時間12月20日(土)に開催される試合で、ジョシュアと対戦するのは世界的YouTuberからプロボクサーへと転身したジェイク・ポールだ。現在はプロ戦績12勝(7KO)1敗を誇る。
今回対戦するアンソニー・ジョシュアとの一戦は、エキシビションではなくヘビー級8回戦の公式戦。ポール自身も「キャリア最大の挑戦」と位置づけている
ジョシュアvsジェイク・ポールの放送/配信予定
ジョシュアvsジェイク・ポールは、Netflixで視聴できる。現時点で、地上波やBS/CSによるテレビ中継の予定はない。
Netflixでは追加料金不要でライブ配信とアーカイブ配信に対応するため、会員であれば月額料金のみで試合を最後まで視聴可能だ。
配信開始は日本時間の12月20日(土)10:00以降を予定している。
- 配信サービス:Netflix
- 配信形態:ライブ配信/見逃し配信
- 配信開始時間:2025年12月20日(土)10:00以降(予定)
Netflixのおすすめ加入方法
ジョシュアvsジェイク・ポールの中継を行う『Netflix』では、その他にも格闘技コンテンツや映画・ドラマ・アニメなどが視聴可能だ。
そして、主にドコモ MAX・ドコモ ポイ活・ahamo・eximo・ギガホ(eximo・irumo・ギガホは新規受付停止中)のユーザーを対象としたポイント還元サービス「爆アゲセレクション」は、特定の有料会員エンタメサービスをお得にするサービスであり、『Netflix』もその対象に。「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
『Netflix』のプランと月額料金、「爆アゲセレクション」利用時のポイント還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活
ahamo
eximo
ギガホ
ドコモ光ペア回線
|15％還元(122pt)
|20％還元(290pt)
|20％還元(417pt)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ mini
irumo
ギガライト
その他回線
|15％還元(122pt)
|10％還元(145pt)
|10％還元(209pt)
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
