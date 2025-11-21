このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoバーンリー
Turf Moor
team-logoチェルシー
GOAL

【11月22日】バーンリー対チェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第12節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第12節、バーンリーvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月22日(土)に開催。バーンリーとチェルシーが対戦する。

本記事では、バーンリーvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バーンリー対チェルシーの試合日程・キックオフ時間

バーンリーvsチェルシーは、日本時間2025年11月22日(土)にバーンリーのホーム、ターフ・ムーアで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第12節
  • 日時：2025年11月22日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バーンリー vs チェルシー
  • 会場：ターフ・ムーア

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バーンリー対チェルシーのテレビ放送・ネット配信予定

バーンリー対チェルシーのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

バーンリー対チェルシーの予想スタメンは？

バーンリー vs チェルシー スタメン

バーンリーHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
マルティン・ドゥブラフカ
5
マキシム・エステベ
3
クイリンシー・ハートマン
6
アクセル・トゥアンゼベ
2
カイル・ウォーカー
24
C
ジョシュ・カレン
16
フロレンティーノ・ルイス
8
レスリー・ウゴチュク
19
ジアン・フレミング
17
ルム・チャウナ
11
ジェイドン・アンソニー
1
ロベルト・サンチェス
24
C
リース・ジェームズ
4
トシン・アダラビオヨ
3
マルク・ククレジャ
23
トレヴォ・チャロバー
8
エンソ・フェルナンデス
7
ペドロ・ネト
17
アンドレイ・サントス
20
ジョアン・ペドロ
11
ジェイミー・バイノー＝ギッテンス
9
ルイス・デラップ

4-2-3-1

CHEAway team crest

BUR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • スコット・パーカー

CHE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BUR
-直近成績

ゴールを許す
8/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
11/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BUR

直近の 5 試合

CHE

0

勝利

2

引分け

3

勝利

4

得点

13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

