ボーフム指揮官、三好康児に期待「彼は110％必要。先発でもベンチでもいい」

ブンデスリーガ2部ボーフムを率いるウーヴェ・レスラー監督は、後半戦に向けてMF三好康児ら、これまでケガに悩まされてきた2選手に期待を寄せているようだ。ドイツ紙『ビルト』が伝えている。

現在28歳の三好は、ボーフムが1部に所属していた2024年夏に加入。2024－25シーズン後半戦は筋肉系の負傷で長期離脱を余儀なくされ、今季序盤には足首靭帯の問題により、昨年10月末まで欠場が続いた。

一方で、三好は10月半ばに就任したレスラー監督の下で直近7試合中6試合に出場している。そして、ドイツ人指揮官は同選手について、「まず健康であることが最も重要だ」と前置きし、その重要性を強調した。

「三好は非常に優れた選手で、戦術的にも技術的にも高いレベルにある。我々は彼を110％必要としている。先発でもベンチからでもいい。彼のコンディション次第だ」

三好と日本の文化に関する会話を楽しむとも伝えられるレスラー監督だが、同じくケガに悩まされ続けたモリッツ＝ブロニ・クァルテングにも言及。「この2人は非常に優れた個の力の持ち主だ。チームには勝敗を分けられる選手も必要だ」と語り、負傷せずプレーしてくれることを願った。

なお、ボーフムはレスラー監督の下で5勝3分け1敗と好発進。10位で折り返したチームは18日に行われる第18節で、秋山裕紀や古川陽介が所属する3位ダルムシュタットをホームに迎える。