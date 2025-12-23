佐野海舟に最高タイ評価も課題を指摘…マインツ地元紙が「課題リストに入るだろう」とするポイントとは？

マインツ地元紙『アルゲマイネ・ツァイトゥング』は、ブンデスリーガ第15節ザンクト・パウリ戦での佐野海舟のプレーを高く評価しつつ、「課題リストに入るだろう」としたポイントを挙げた。

マインツは21日、ザンクト・パウリをホームに迎えて対戦。川﨑颯太が負傷離脱を余儀なくされている中、佐野はワンボランチとしてスタメン出場した。最下位に沈むマインツとしては16位ザンクト・パウリとの一戦で勝利が欲しかったが、後半はチャンスを作ったもののゴールを最後まで奪えず。スコアレスドローで勝ち点1を分け合う結果となった。

そして、『アルゲマイネ・ツァイトゥング』はウルス・フィッシャー新監督の下でもフル出場中の佐野に、ノルウェー代表DFアンドレアス・ハンチェ＝オルセンと同様に最高タイの「2.5」を与えて称賛。「今季前半戦を通してマインツの中で最も優れたパフォーマンスを見せ続け、ブンデスリーガで1分たりとも欠場していない佐野には、試合後のミックスゾーンで実に5人もの日本人記者が強い関心を寄せていた」と日本メディアからの注目度に言及しつつ、次のような寸評を記した。

「ボール奪取では今回も持ち味を発揮した一方で、守備から攻撃へのつなぎという点は、1月に向けて日本人選手にとって課題リストに入るだろう。相手のスローイン判定に苛立ちを見せ、ボールを地面にやや強く叩きつけるなど、珍しく感情をあらわにする場面もあり、これには警告が与えられた（32分）」

ドイツではどちらかと言えば大人しいイメージの佐野。思わず苛立ちを見せたこの場面は、現地記者の目には意外に映ったのかもしれない。

なお、『キッカー』は佐野のパフォーマンスを「3.5」とチーム平均（「3.95」）を上回る評価。一方、同じくフル出場を果たしたザンクト・パウリのMF藤田 譲瑠チマは「4.5」とチーム平均（「4」）を下回る形となった。

（※ドイツメディアの採点は1が最高、6が最低）