【現地発】苦しむチームの中で孤軍奮闘を続ける佐野海舟。来年の戦いを見据え「1試合を通して波のないようなプレーをやれたらいい」

マインツの佐野海舟が、引き分けに終わったザンクトパウリ戦を振り返った。

マインツは21日、ブンデスリーガ第15節でザンクトパウリと対戦。佐野はワンボランチのポジションでスタメン出場した。最下位に位置するマインツとしては順位の近いザンクトパウリとの一戦で勝利が欲しかったが、前半は攻めあぐねる時間が続くと、後半はチャンスを作ったもののゴールを最後まで奪えず。スコアレスドローで勝ち点1を分け合う結果となった。

負けはしなかった。ただ、最下位のマインツとしてはどうしても勝ちたい試合だった。それは試合後の佐野の言葉を聞けば、より理解できる。

「勝ち点1…、を取れたことはプラスですけど、勝てそうなところで点を取り切れないところというのは今の自分たちだ思う。一回中断が入るので、しっかり休んで、しっかり勝てるようにやっていきたい」

それでも、ウルス・フィッシャー監督に指揮官が代わって以降は、カンファレンスリーグを含めて公式戦4試合負けなしと上向きな状態であることは間違いない。ピッチで存在感を出し続ける佐野も、チームの雰囲気が確実に変化してきていることを実感しているようだ。

「守備のところでしっかりとした約束事というのはありますし、自分たちもそれを、まだ完璧ではないですけど、試行錯誤しながらやろうとしている途中だと思う。そういう中で負けがないというのはプラスだと思うし、あとは攻撃のところでもうちょっとやれることはあるのかなと。カンファレンスもありましたし、悪くない手ごたえといのうは感じていた。今日、勝つことができればもうちょっと勢いに乗れていたと思いますけど、この勝ち点1というのをしっかり次につなげていけたらいいと思います」

個人としてはドイツでの2年目のシーズンとなる。新たな思いで挑んでいる中、ここまでの成長を自身の言葉で説明している。

「自分がやりたいプレーとチームで求められてたり、バランスを見てやらないといけない難しさはあるとは思いますけど、その中でも守備の持ち味というのは基準を高くやれていると思う。攻撃の部分でも去年よりかはできるプレーが少しずつ増えてきつつあると思うので、これからも質の部分をしっかり基準を高く持って、1試合を通して波のないようなプレーをやれたらいいと思います」

「本当に1日1日の積み重ねで自分にできることをやっていくしかない」と前を向いた佐野。苦しむチームを救うことができるか。来年の戦いに期待したい。