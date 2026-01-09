鈴木唯人はフライブルクの昨夏ベスト補強…「堂安もやがて話題に挙がらなくなる」？ 現地紙評価

昨夏にフライブルクに加入した新戦力6人の中で、ドイツ紙『ビルト』は鈴木唯人を最高の補強と評価した。

堂安律のフランクフルト移籍を控えていたフライブルクは昨夏、約3300万ユーロとされるクラブ史上最高額の移籍金を補強に投じた。ボーナス込みで1000万ユーロの移籍金でブレンビーから獲得したMF鈴木唯人のほか、FWシリアック・イリエ（850万ユーロ）、FWイゴル・マタノヴィッチ（670万ユーロ）、DFフィリップ・トロイ（550万ユーロ）、FWデリー・シェアハント（200万ユーロ）、DFアントニー・ユング（フリー）が加入した。

そして、『ビルト』によれば、その6人の中で最高の補強は鈴木だという。同紙は「2」と高く評価し、フライブルクでの最初の半年間をこのように寸評した。（※ドイツメディアの採点は1が最高、6が最低）

「鈴木唯人（24）は大きな期待を背負ってSCフライブルクに加入した。日本人ミッドフィールダーはデンマークのブレンビーからかなりの金額、1000万ユーロでブンデスリーガに移籍した。フライブルクは、同胞の堂安律（27/フランクフルトに移籍）の足跡を彼がたどることを期待していた。そして鈴木はその期待を裏切らなかった」

「スロースタートではあったが、現在では2ゴール2アシスト（リーグ戦）を記録している。冬の中断前には（ユリアン）シュスター監督の下でレギュラーに定着。ドリブルと強力なシュートでフライブルクのレベルを新たな次元に引き上げている。この調子が続けば、堂安もやがて話題に挙がらなくなるだろう」

なお、シェアハントとトロイには及第点の「3」、マタノヴィッチには「4」をつけた同紙は、ユングを「5」と辛口評価。一方、マラリア感染により長期離脱が続いたブルキナファソ代表FWイリエは評価の対象外となった。