高井幸大、前節に続きバイエルン戦も欠場へ…ボルシアMG指揮官が報告

ボルシア・メンヒェングラットバッハのDF高井幸大は、バイエルン・ミュンヘン戦も欠場する見込みだ。オイゲン・ポランスキ監督が明かしている。

現在21歳の高井は、今冬にトッテナムからの期限付き移籍で、FW町野修斗も所属するボルシアMGに加入。これまでリーグ戦6試合（うち先発3試合）に出場していたが、先月28日に行われたホームでのブンデスリーガ第24節ウニオン・ベルリン戦（1-0）は、筋肉系のトラブルにより急きょ欠場を余儀なくされた。

そして高井は、6日に行われる第25節バイエルンとのアウェーゲームも引き続き出場できない見通しだ。ポランスキ監督は試合に向けた記者会見で、累積警告による出場停止のMFヤニック・エンゲルハルトに加え、高井のほかFWティム・クラインディーンスト、FWロビン・ハック、MFナタン・ングムの欠場を報告。高井については「筋肉系の問題を抱えている」と説明した。

なお、バイエルンでは、先月筋肉系の負傷を負ったDF伊藤洋輝がランニングを再開したものの、ボルシアMG戦の欠場は確定。そのほか、DFアルフォンソ・デイヴィス（肉離れ）やFWハリー・ケイン（ふくらはぎの問題）もメンバー外となる見通しだ。