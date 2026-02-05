板倉滉の再獲得を諦めず…ボルシアMGは「今夏に再びアプローチを図る見通し」と現地紙

ボルシア・メンヒェングラットバッハは、今夏に再び板倉滉の再獲得に動く可能性があるという。ドイツ紙『ビルト』が報じている。

昨夏に日本代表FW町野修斗が加入したボルシアMGは、今冬に日本代表DF高井幸大ら若手選手を補強。一方、ドイツ誌『キッカー』が先日伝えたところによると、昨年10月からヘッド・オブ・スポーツを務めるルーヴェン・シュレーダー氏は、昨夏に同クラブからアヤックスへ移籍した板倉の再獲得の可能性も模索していたが、「さまざまな理由から移籍は実現しなかった」とされている。

シュレーダー氏は、シャルケのスポーツディレクターを務めていた2021年夏、板倉をマンチェスター・シティからレンタルで獲得した経緯を持つ。『ビルト』は、ボルシアMGの強化責任者が再獲得に動いた理由として、「板倉はこれまでオランダで期待を完全には満たせていないこと」、さらに「アヤックスもエールディヴィジで4位にとどまり、すでにタイトル獲得の可能性が絶望的になっていること」を挙げている。

このオペレーションは最終的に、『ビルト』によれば「資金面の問題により失敗に終わった」とのこと。しかし、シュレーダー氏は板倉との再会を諦めていないようで、「それでも今夏に再びアプローチを図る見通しだ」と伝えられている。