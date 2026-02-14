NBAオールスターゲームが、2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。

本記事では、NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定、お得な視聴方法を紹介する。

NBAオールスターゲーム2026の開催スケジュール

NBAオールスターゲーム2026は、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)に開催。14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026、そして16日(月)にNBAオールスターゲーム2026が行われる。

2026年2月14日(土) 午前11:00：NBAライジングスターズ2026

2026年2月15日(日) 午前7:00：NBAオールスターサタデー2026

2026年2月16日(月) 午前7:00：NBAオールスターゲーム2026

※すべて日本時間。

NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定

NBAオールスターゲーム2026は、ネット『NBA League Pass』、『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。

【無料体験】NBAオールスターゲーム2026のおすすめ視聴方法

Amazon

NBAオールスターゲーム2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』でも視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もNBAオールスターゲーム2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。オールスターゲームの視聴目的であれば、コマーシャルの代わりにアリーナから配信するなど、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

