NBAオールスターゲームが、2026年2月14日(土)～16日(月)にかけて行われる。
本記事では、NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定、お得な視聴方法を紹介する。
NBAオールスターゲーム2026の開催スケジュール
NBAオールスターゲーム2026は、日本時間2026年2月14日(土)～16日(月)に開催。14日(土)にNBAライジングスターズ2026、15日(日)にNBAオールスターサタデー2026、そして16日(月)にNBAオールスターゲーム2026が行われる。
- 2026年2月14日(土) 午前11:00：NBAライジングスターズ2026
- 2026年2月15日(日) 午前7:00：NBAオールスターサタデー2026
- 2026年2月16日(月) 午前7:00：NBAオールスターゲーム2026
※すべて日本時間。
NBAオールスターゲーム2026のテレビ放送・ネット配信予定
NBAオールスターゲーム2026は、ネット『NBA League Pass』、『WOWOWオンデマンド』、『NBA docomo』がライブ配信を予定。テレビ放送は、衛星放送『WOWOW』が生中継を行う。
|チャンネル
|月額(税込)
|特徴
|言語対応
|Team Pass – Choose a team(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|月額2,890円
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|League Pass(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|月額3,190円
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|League Pass Premium(7日間無料体験)
(Prime Videoチャンネル/NBA公式アプリ)
|月額4,190円
|・全試合をライブまたはオンデマンドで観戦
・1台の同時接続デバイスでストリーミング再生
・オフライン視聴を含む
・コマーシャルの代わりにアリーナから配信
|基本は英語実況、一部試合で日本語実況に切替可能予定
|NBA docomo
|ドコモMAX/ポイ活MAX契約者は追加料金なし
ahamo契約者：月額1,078円(2026年3月まで期間限定550円)
その他のプラン(ドコモ以外含む)：月額2,728円(2026年3月まで期間限定1,628円)
|・「ロサンゼルス・レイカーズ」「シカゴ・ブルズ」「オクラホマシティ・サンダー」「ゴールデンステイト・ウォリアーズ」+「推しチーム(サービスサイト上の投票で決定)」を中心にレギュラーシーズン一部試合(毎週10～15試合)
・プレイオフ、カンファレンスファイナル、NBA 2Kサマーリーグ、NBAオールスターの一部試合
・ドコモオリジナル番組
・週次のNBA情報番組など
・NBA試合のハイライトなど
|日本語実況・解説付き予定
|WOWOW
|・WOWOWで衛星放送／WOWOWオンデマンドでネット配信
・月額2,530円
|・レギュラーシーズンは毎週注目の2試合を実況・解説付きで放送・配信
・プレーオフトーナメント1回戦 最大14試合
・カンファレンスセミファイナル 最大7試合
・カンファレンスファイナル 最大7試合
・ NBAオールスターゲームおよびNBAオールスターサタデーも生中継
|実況・解説付き
【無料体験】NBAオールスターゲーム2026のおすすめ視聴方法
Amazon
NBAオールスターゲーム2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』でも視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、期間中もNBAオールスターゲーム2026を楽しむことができる。
プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。オールスターゲームの視聴目的であれば、コマーシャルの代わりにアリーナから配信するなど、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。
- AmazonのNBA League Passページで「詳細を見る」を選択
- 希望するプランを選択し、お支払い情報などを入力
- 登録完了後、すぐに視聴開始
なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。
