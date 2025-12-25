THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAIの試合日程・対戦カード・中継予定

ボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」に、井上尚弥や中谷潤人らが出場する。

本記事では、「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の試合日程や対戦カード、中継予定を紹介する。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の日程・中継予定

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本時間2025年12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催。当日は5試合が開催予定で、第1試合の開始は18:00予定となっている。

大会の模様は、ネット『Lemino』がPPV形式での独占ライブ配信を予定している。PPVのチケット価格は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までで、チケットの販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59までとなっている。アーカイブ視聴は2026年1月3日(土)23:59まで可能だ。

また、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)であれば、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員専用ページ・プレイヤーから視聴することもできる。対象はDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者となる。

一方、DAZN Freemium(無料会員)やDAZN for docomoの利用者は、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。この場合は、Lemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の対戦カード

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」では、豪華なカードが目白押し。メインイベントの4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチでは井上尚弥がアラン・ピカソを迎え撃ち、WBA世界スーパーバンタム級 12回戦では中谷潤人がセバスチャン・エルナンデスと対戦する。

試合順 階級・試合内容 対戦カード(予定) 5 4団体世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 井上尚弥 vs アラン・ピカソ 4 WBA世界スーパーバンタム級 12回戦 中谷潤人 vs セバスチャン・エルナンデス 3 IBF世界スーパーフライ級 タイトルマッチ 寺地拳四朗 vs ウィリバリド・ガルシア 2 スーパーライト級8回戦 今永虎雅 vs エリドソン・ガルシア 1 フェザー級8回戦 堤麗斗 vs レオバルド・クインタナ

※対戦カード・試合順は変更となる場合があります。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPV購入方法

前述の通り、「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」はネット『Lemino』がPPV形式で独占ライブ配信。『Lemino』のPPV配信は、特設ページからチケットを購入することで視聴可能となる。

さらに、NTTドコモの一部対象料金プランを契約しているユーザーは、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加費用なしで視聴できるケースもある。該当するかどうかは、事前にLemino内で確認しておきたい。

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のお得なキャンペーンも実施！

「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」はPPV配信であるため、Leminoプレミアムへの登録は必須ではないものの、プレミアム会員であれば過去の世界戦映像や関連特集を視聴できるほか、PPV購入時にdポイントが付与される特典も用意されている。

さらに、Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

