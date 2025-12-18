このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
yuma kagiyama 202511(C)Getty images
Tsutomu Maeda

全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜オリンピック代表最終選考会

【鍵山優真・坂本花織ら出場予定】オリンピック代表最終選考会でもある全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定

全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)に開会式を実施。その後、各種目が連日行われ。20日(土)に男子シングル、21日(日)に女子シングルのメダリストが決定する。22日(月)には、メダリスト・オン・アイスも実施予定だ。

大会の模様は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

各プラットフォームにおける中継予定は以下の通り。

【FOD】

開催日開始時刻種目・イベントライブ配信
12月18日(木)18:30～19:30開会式/滑走順抽選FOD(無料)
12月19日(金)12:30～男子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
17:10～女子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
12月20日(土)13:30～ジュニアリズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:10～アイスダンス リズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
15:50～ペア ショートFODプレミアム(Amazonあり)
16:45～男子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
表彰式後～男子メダリスト会見FOD(無料)
12月21日(日)13:10～ジュニアフリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:00～アイスダンス フリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
15:15～ペア フリーFODプレミアム(Amazonあり)
16:45～女子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
表彰式後～女子メダリスト会見/五輪代表会見FOD(無料)
12月22日(月)15:00～18:00メダリスト・オン・アイスFODプレミアム(Amazonあり)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

【フジテレビTWO】

開催日中継時刻種目・イベント中継
12月19日(金)12:30～17:00男子シングル ショート 第1～5GフジテレビTWO(生中継)
17:10～20:00女子シングル ショート 第1～3GフジテレビTWO(生中継)
12月20日(土)13:30～16:20アイスダンス リズムダンス
ペア ショート		フジテレビTWO(生中継)
16:45～19:00男子シングル フリー 第1～2GフジテレビTWO(生中継)
12月21日(日)13:10～16:30アイスダンス フリーダンス
ペア フリー		フジテレビTWO(生中継)
16:45～19:00女子シングル フリー 第1～2GフジテレビTWO(生中継)
12月22日(月)12:00～15:00女子シングル ショート 第4～5GフジテレビTWO(録画中継)
15:00～18:00メダリスト・オン・アイスフジテレビTWO(生中継)
12月23日(火)12:00～14:30男子シングル フリー第3～4GフジテレビTWO(録画中継)
14:30～17:00女子シングル フリー 第3～4GフジテレビTWO(録画中継)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

