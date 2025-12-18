全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定

全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)に開会式を実施。その後、各種目が連日行われ。20日(土)に男子シングル、21日(日)に女子シングルのメダリストが決定する。22日(月)には、メダリスト・オン・アイスも実施予定だ。

大会の模様は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

各プラットフォームにおける中継予定は以下の通り。

【FOD】

開催日 開始時刻 種目・イベント ライブ配信 12月18日(木) 18:30～19:30 開会式/滑走順抽選 FOD(無料) 12月19日(金) 12:30～ 男子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり) 17:10～ 女子シングル ショート FODプレミアム(Amazonあり) 12月20日(土) 13:30～ ジュニアリズムダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:10～ アイスダンス リズムダンス FODプレミアム(Amazonあり) 15:50～ ペア ショート FODプレミアム(Amazonあり) 16:45～ 男子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり) 表彰式後～ 男子メダリスト会見 FOD(無料) 12月21日(日) 13:10～ ジュニアフリーダンス FODプレミアム(Amazonあり) 14:00～ アイスダンス フリーダンス FODプレミアム(Amazonあり) 15:15～ ペア フリー FODプレミアム(Amazonあり) 16:45～ 女子シングル フリー FODプレミアム(Amazonあり) 表彰式後～ 女子メダリスト会見/五輪代表会見 FOD(無料) 12月22日(月) 15:00～18:00 メダリスト・オン・アイス FODプレミアム(Amazonあり)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

【フジテレビTWO】

開催日 中継時刻 種目・イベント 中継 12月19日(金) 12:30～17:00 男子シングル ショート 第1～5G フジテレビTWO(生中継) 17:10～20:00 女子シングル ショート 第1～3G フジテレビTWO(生中継) 12月20日(土) 13:30～16:20 アイスダンス リズムダンス

ペア ショート フジテレビTWO(生中継) 16:45～19:00 男子シングル フリー 第1～2G フジテレビTWO(生中継) 12月21日(日) 13:10～16:30 アイスダンス フリーダンス

ペア フリー フジテレビTWO(生中継) 16:45～19:00 女子シングル フリー 第1～2G フジテレビTWO(生中継) 12月22日(月) 12:00～15:00 女子シングル ショート 第4～5G フジテレビTWO(録画中継) 15:00～18:00 メダリスト・オン・アイス フジテレビTWO(生中継) 12月23日(火) 12:00～14:30 男子シングル フリー第3～4G フジテレビTWO(録画中継) 14:30～17:00 女子シングル フリー 第3～4G フジテレビTWO(録画中継)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

