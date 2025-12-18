全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。
本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定
全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)に開会式を実施。その後、各種目が連日行われ。20日(土)に男子シングル、21日(日)に女子シングルのメダリストが決定する。22日(月)には、メダリスト・オン・アイスも実施予定だ。
大会の模様は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。
各プラットフォームにおける中継予定は以下の通り。
【FOD】
|開催日
|開始時刻
|種目・イベント
|ライブ配信
|12月18日(木)
|18:30～19:30
|開会式/滑走順抽選
|FOD(無料)
|12月19日(金)
|12:30～
|男子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
|17:10～
|女子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
|12月20日(土)
|13:30～
|ジュニアリズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:10～
|アイスダンス リズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|15:50～
|ペア ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
|16:45～
|男子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
|表彰式後～
|男子メダリスト会見
|FOD(無料)
|12月21日(日)
|13:10～
|ジュニアフリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:00～
|アイスダンス フリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|15:15～
|ペア フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
|16:45～
|女子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
|表彰式後～
|女子メダリスト会見/五輪代表会見
|FOD(無料)
|12月22日(月)
|15:00～18:00
|メダリスト・オン・アイス
|FODプレミアム(Amazonあり)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。
【フジテレビTWO】
|開催日
|中継時刻
|種目・イベント
|中継
|12月19日(金)
|12:30～17:00
|男子シングル ショート 第1～5G
|フジテレビTWO(生中継)
|17:10～20:00
|女子シングル ショート 第1～3G
|フジテレビTWO(生中継)
|12月20日(土)
|13:30～16:20
|アイスダンス リズムダンス
ペア ショート
|フジテレビTWO(生中継)
|16:45～19:00
|男子シングル フリー 第1～2G
|フジテレビTWO(生中継)
|12月21日(日)
|13:10～16:30
|アイスダンス フリーダンス
ペア フリー
|フジテレビTWO(生中継)
|16:45～19:00
|女子シングル フリー 第1～2G
|フジテレビTWO(生中継)
|12月22日(月)
|12:00～15:00
|女子シングル ショート 第4～5G
|フジテレビTWO(録画中継)
|15:00～18:00
|メダリスト・オン・アイス
|フジテレビTWO(生中継)
|12月23日(火)
|12:00～14:30
|男子シングル フリー第3～4G
|フジテレビTWO(録画中継)
|14:30～17:00
|女子シングル フリー 第3～4G
|フジテレビTWO(録画中継)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法
全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。